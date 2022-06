TSMC, de grootste chipfabrikant ter wereld, wil in 2025 starten met de productie van chips op een 2 nanometer-proces. Het zal dan ook de nanosheets-technologie gebruiken voor betere prestaties.

De techniek, die TSMC zelf als N2 omschrijft, belooft tot 15 procent meer snelheid of 25 tot 30 procent lager stroomverbruik afhankelijk van de configuratie. Ook zouden er tot tien procent meer transistors passen ten opzichte van de voorganger N3E.

Voor de productie stapt TSMC over op een techniek van finfets naar een nanosheets architectuur. Ook dat moet zorgen voor betere prestaties en lager stroomverbruik. Een jaar geleden stelde IBM nog als eerste 2 nanometer chiptechnologie voor, maar toen ging het om productie in een testlab. Dat op grote schaal produceren is een veel grotere uitdaging.

Chiptechnologie wordt elke generatie op een kleiner productieproces gezet. Dat maakt dat transistoren dichter bij elkaar kunnen worden gezet en minder stroom nodig hebben om te worden bediend. Momenteel hebben bijvoorbeeld Apple's M1 en M2 chip een 5 nanometer proces. De volgende generatie chips zal naar 3 nanometer gaan en vervolgens gaat het naar 2 nanometer.

