Elektronicareus Samsung stelde donderdag zijn nieuwe topreeks smartphones voor. De Galaxy S21 komt in drie uitvoeringen en heeft onder meer verbeterde camerafuncties. Maar de grote vernieuwing blijft uit.

Net zoals bij de S20 komen er drie versies van het toestel: de S21 Ultra, de S21+ en de 'gewone' S21. Die zijn naar Samsungs gewoonte best duur. De S21+ kost 1.049 tot 1.099 euro en de basis S21 kost 849 tot 899 euro, afhankelijk van of die met 128GB of 256GB geheugen is uitgerust.

De Galaxy S21 Ultra komt in drie prijspunten: 1.249 euro voor 128GB opslag en 12GB RAM, 1.429 euro voor 256 gigabyte opslag en 12GB RAM of 1.429 euro voor 512 gigabyte opslag en 16 gigabyte RAM. De nieuwe Buds Pro-oortjes kosten 229 euro.

De telefoons zijn vanaf 29 januari te koop. Krijg je voor dat geld een uniek en vernieuwend toestel? Neen. Hoewel de processor en een aantal snufjes zijn aangepast, blijft de grote vernieuwing uit. In die mate dat de pure specificaties van het toestel amper aandacht krijgen tijdens de persbriefing die Samsung organiseerde. Vrijwel alle aandacht gaat naar de camera.

De 'gewone' Galaxy S21. © Samsung

Beter beeld

De Galaxy S21 Ultra beschikt achteraan over vier camera's: Ultra wide (12 megapixel, f2.2, 120 graden), Wide (108 megapixel, f1.8 met beeldstabilisatie), Tele1 (10 megapixel Dual Pixel, f2.4, 3x optische zoom en beeldstabilisatie), Tele2 (10 megapixel Dual Pixel, f4.9 met 10x optische zoom en beeldstablisatie) en laser autofocus. Vooraan gaat het om een camera van 40 megapixel.

De overige twee modellen houden het op drie camera's achteraan. Ultra wide (12MP), Wide (12MP) en Tele (64MP). Vooraan gaat het om een 10 megapixel camera.

Dat is indrukwekkend, maar is grotendeels wat we ook al in de S20 zagen. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om in 8K te filmen. Samsung benadrukt dat je uit die video's ook foto's kan halen, maar ook dat is niet echt revolutionair. Het is een functie waar HTC vier jaar geleden al mee uitpakte.

De camera is uitgerust met betere beeldstabilisatie die bij 30x zoom heldere beelden moeten opleveren. Net zoals bij de S20 heeft de S21 10x optische zoom, maar wordt dat digitaal uitgebreid tot 30x en 100x. Al moeten we waarschuwen dat dat in praktijk een marketingklucht is. Bij onze review van de S20 bleek dat je in die modus amper duidelijke foto's kan nemen.

De Galaxy S21 Ultra werkt voortaan ook met de S Pen (optioneel). © Samsung

Wel interessant is dat Samsung de functie Single Take vernieuwt. Dat is een fotomodus die we op de Galaxy S20 enorm waardeerden. Het genereert uit één video verschillende foto's en fragmenten (versneld, zwart/wit, enzovoort). Die modus heeft nu ook Dynamic Slow-Mo waarbij delen van je video automatisch worden vertraagd.

Sleutels terugvinden

De fabrikant lijkt vooral de nadruk te leggen op de samenwerking met andere Samsung-toestellen. Zo kan je met SmartThings Find via bluetooth de locatie (of laatst gedetecteerde locatie) van je smartphone, oortjes of de nieuw gelanceerde Galaxy Smart Tag terugvinden. Dat is een kleine tracker die je aan je bagage, sleutels of huisdier hangt.

Gelijktijdig met de Galaxy S21 stelt Samsung ook de nieuwe Buds Pro voor, de derde generatie draadloze oortjes in één jaar tijd al. Ze zijn net als de Buds Live uitgerust met ruisonderdrukking en zijn IPx7 waterdicht. Dat wil zeggen dat ze tegen regen en zweet kunnen, maar voor alle duidelijkheid niet geschikt zijn om te gaan zwemmen.

Sneller

De drie toestellen herbergen twee 5nm 64bit octacore processors. Waarvan de eerste een snelheid heeft van 2,9GHz + 2,8GHz + 2,2GHz. De tweede klokt af op 2,8GHz + 2,4GHz + 1,8GHz. Mogelijk slaan de laatste twee kloksnelheden op de GPU of de AI-processor; dat wordt niet meteen duidelijk. Samsung spreekt van een '20 procent snellere CPU, 35 procent snellere GPU en een 2x snellere AI-processor'. Of dat ten opzichte van de S20, een oudere Samsung of ten opzichte van een Nokia 3310 is, zegt het bedrijf er niet bij.

De vingerafdrukscanner van de smartphone is 1,7 keer groter dan z'n voorganger en het scherm is een AMOLED 2X met een ververssnelheid van 120Hz. De toestellen zijn ook waterdicht tot IP68, dat wil zeggen dat ze tot een half uur tot op één meter diepte te gebruiken zijn.

Galaxy S21 Plus. © Samsung

De verschillen

De S21 en S21+ zijn vrijwel identiek met als voornaamste verschillen dat de S21 over een 6,2-inch scherm en 4.000mAh batterij beschikt en de S21+ over een 6,7-inch scherm en een 4.800mAh accu. Die batterij wordt met behulp van AI geoptimaliseerd op basis van je gedrag, maar ook dat is niet nieuw en wordt ook door andere fabrikanten al enkele jaren gedaan.

Verder beschikken de twee toestellen over 8 gigabyte RAM en 128 of 256 gigabyte opslag. De camera achteraan bestaat uit drie lenzen: Ultra wide (12MP), Wide (12MP) en Tele (64MP). Vooraan gaat het om een 10 megapixel camera.

De Galaxy S21 Ultra heeft een nog groter scherm van 6,8-inch, een batterij van 5.000mAh en beschikt over 12 of 16 gigabyte RAM en 128, 256 of 512 gigabyte opslag.

Veel show, weinig vernieuwing

Samsung lanceerde zijn nieuwste vlaggenschip met veel show. Journalisten moesten eind december al een geheimhoudingsdocument ondertekenen. Er werd als gimmick een lege videocassette opgestuurd om te benadrukken hoe we vandaag filmen met onze smartphone.

Zelfs tijdens de persbriefing werd benadrukt dat we de informatie zeker met een hoofdtelefoon moesten beluisteren. Voor het geval je zou samenwonen met een bedrijfsspion van Apple of Huawei. Zelfs inloggen op Samsungs portaal om productfoto's vast te krijgen, verliep via een unieke login die slechts op één IP-adres zou werken. Veel inspanning voor een toestel waarvan de details al weken zijn gelekt.

Was al die geheimhouding om ons te verrassen met een verbluffend toestel? Neen. Het is een degelijke update van de S20, maar in praktijk legt Samsung vooral de nadruk op softwarematige updates. Dit is misschien wel het toptoestel van Samsung, maar het is geen revolutie of aanzienlijke vernieuwing ten opzichte van het toestel van vorig jaar of zelfs van twee jaar geleden.

