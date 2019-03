'Samsung werkt aan twee bijkomende opvouwbare telefoons'

Samsung onthulde twee weken geleden haar Galaxy Fold, een toestel dat openklapt als een boek en zo een opvouwbaar groot scherm toont. Volgens bronnen van Bloomberg is dat niet het het enige opvouwbaar toestel van de fabrikant. Er zouden nog zeker twee andere prototypes zijn.

Het ene model is vergelijkbaar met de Mate X van Huawei in die zin dat het groot scherm rond de telefoon zit. Dichtgeklapt heb je dus één scherm dat rond de telefoon loopt, maar je ook kan openklappen tot één groot scherm.

Het andere model zou een verticaal opvouwbaar toestel zijn, denk aan het model van een flip phone. Ook Motorola werkt aan zo'n toestel, al zijn hiervan enkel patentaanvragen bekend.

Veel details over de toestellen zijn er nog niet bekend, behalve dat ze dunner zouden zijn dan de 17 millimeter dikke Galaxy Fold en dat de lancering voor later dit jaar of begin volgend jaar zal zijn. Of ze in dezelfde prijsklasse komen als de 1980 dollar kostende Galaxy Fold is nog niet bekend.