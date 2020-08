Samsung komt uit met de Galaxy S20 Note, een nieuwe versie van de grootste smartphone van het merk, met pennetje. Ook de oortjes en de Watch krijgen een update.

Dit jaar komt de extra grote smartphone van Samsung in twee versies, de Note20 en de Note20 Ultra. Hoe zien die er uit? Beide toestellen worden in België met 5G-ondersteuning gelanceerd, net zoals de S20 dat eerder dit jaar ook deed. Onder de motorkap zit een Exynos 990 processor (grotendeels vergelijkbaar met Qualcomm Snapdragon 865 Plus processor in de Amerikaanse toestellen).

De Ultra heeft een 6.9-inch Dynamic AMOLED afgerond scherm dat aan 120 Hz ververst, met een resolutie van 3200 x 1440. De 'gewone' versie bevat een plat 6,7 inch Super AMOLED scherm met 60 Hz. Nog aan boord zijn 4 camera's. Een 10 megapixel camera vooraan moet voor de selfies zorgen, terwijl er achteraan een groothoeklens (wide angle), een ultra wide angle lens en een telelens de fotokwaliteit moeten bewaken. De Ultra komt bovendien met een special laser focus. De batterij in beide toestellen is stevig, met een 4,300mAh voor de standaardversie, en 4,500mAh voor de Ultra. Beide toestellen ondersteunen snel en draadloos opladen.

Nog typisch voor een Note-toestel is het pennetje. Samsung zegt dat het de werking van de S Pen heeft verbeterd. Door de latency van het kleinood te verlagen, zou het gebruik ervan nu vergelijkbaar moeten zijn met schrijven met een balpen op papier. De S Pen in de standaard Note20 heeft nu 26ms latency, die in de Ultra zelfs 9ms.

Nieuw is de synchronisatie tussen verschillende platforms. Samsung richt zich al een tijdje op het 'home office' met bijvoorbeeld de Dex en diens verschillende incarnaties, en in tijden waarin steeds meer mensen thuiswerken, is dat niet anders. Het idee is dat je met je smartphone of tablet op de baan gaat, maar dat je hem eens aan je bureau gezeten kunt aansluiten op een toetsenbord en groot scherm. Waar die Dex in het begin nog een soort aansluitingshub was, is hij ondertussen draadloos, en kan je via Bluetooth mappen en documenten van je Galaxy naar je pc sturen. Een voorbeeld daarvan is Samsung Notes, het ingebouwde notitieblokje, dat nu ook samenwerkt met de verschillende programma's in Microsoft Office. Ook de S Pen heeft integraties met Microsoft programma's als Word en Outlook.

Wat nog opvalt: Samsung probeert de Note20 aan te prijzen als een gaming toestel. Door de stevige CPU is hij uiteraard straf genoeg om de huidige mobiele games aan te kunnen, maar Samsung heeft voor dit toestel ook een partnerschap gesloten met Xbox om games te streamen naar je smartphone. Via een maandelijks abonnement op Game Pass Ultimate kan je zo nieuwe Xbox games spelen zonder daarvoor per se de hardware in huis te hebben.

De Note20 ligt op 21 augustus in de winkel voor een richtprijs van 1.049 euro, de Ultra kan je op die dag kopen voor zo'n 1.299 euro. Beide toestellen hebben standaard 256GB aan opslag, die in de Ultra kan worden uitgebreid met MicroSD. Een speciale versie met 512GB kan je nog vinden op de officiële Samsung site. Elk van de toestellen komt in drie kleuren, groen, grijs en brons voor de standaard Note20, en zwart, wit, en brons voor de Ultra.

Accessoires

Naast de extra grote telefoon zelf, komt Samsung uit met nieuwe versies van zijn slimme accessoires. Zo kregen Samsungs draadloze oortjes een update in de vorm van de Galaxy Buds Live. Die zien eruit als een boontje dat in je oorschelp moet passen. Het gaat dus niet om 'in ear' hoofdtelefoons, al zijn het uiteraard ook geen grote 'over het oor' kussens. Iets daartussenin, zeg maar, met actieve geluidsonderdrukking en Bluetooth-aansluiting voor je smartphone. De buds kunnen ongeveer acht uur spelen zonder op te laden, met geluidsonderdrukking aan en voice assistent uit. Ze komen in dezelfde kleurtjes als de S20 Note, waarbij vooral de bronzen versie aanspreekt, en je vindt ze voor een bijzonder schappelijke 189 euro, vanaf 21 augustus.

Ook Samsungs slimme horloge, de Samsung Watch, is aan een nieuwe versie toe, 3 ondertussen. Ook die komt in dezelfde afwerkingen als de telefoon, waardoor we de indruk krijgen dat Samsung hoopt dat mensen ze als (prijzig) setje zullen kopen. De Watch 3 ligt vanaf 21 augustus in de winkel voor 429,99 euro voor de 41mm-versie, en 459,99 euro voor de 45mm-versie.

Naast de Note20 en Note20 Ultra komt Samsung ook met een nieuwe versie van zijn tablet, de S7. Ook die komt in twee versies. De S7 en de S7+. Daarbij is de S7+ iets groter, met een scherm van 12,4 inch diagonaal, tegenover de 11 inch van de S7. Beide toestellen draaien op Android 10 en ondersteunen 5G, naast de meer klassieke wifi en LTE. De tablet is uiteraard ook aan te sluiten via Dex, waardoor Samsung zijn eigen ecosysteempje kan voorstellen.

