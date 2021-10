Waymo en Cruise, beide bedrijven die werken aan zelfrijdende wagens, hebben van de Californische verkeersdienst toestemming gekregen om zelfrijdende taxi's uit te baten.

Zowel Cruise als Waymo zijn al enkele jaren hun zelfrijdende wagens op de straten van Californië aan het uittesten. Tot nu toe was dat zonder passagiers, of in de vorm van gratis ritjesdiensten.

Beide start-ups krijgen nu een vergunning van de Department of Motor Vehicles in de staat waarmee ook betaalde ritjesdiensten mogelijk zijn. Al zijn er wel stevige voorwaarden aan verbonden. In het geval van Cruise gaat het om toestemming voor 'lichte' zelfrijdende taxi's op de straten van San Francisco. Het bedrijf mag dus geld vragen voor een ritje in zo'n zelfrijdende wagen, zij het alleen tussen tien uur 's avonds en zes uur 's ochtends. De wagentjes mogen maximum dertig mijl per uur rijden (zo'n 50km/u), en alleen bij goed weer.

Waymo, zusterbedrijf van Google, mag iets meer. De zelfrijdende taxi's van het bedrijf mogen tot zo'n honderd km/u gaan en kunnen dus ook op de snelweg rijden. Het lijkt er ook op dat ze overdag mogen rijden, bij goed weer. Waymo's vergunning, in tegenstelling tot die van Cruise, vereist wel nog dat er iemand achter het stuur zit om bij noodgevallen in te grijpen.

In beide gevallen moeten de auto's een autonomie hebben van Level 3 (waarbij de omgeving gedetecteerd wordt). De verkeersdienst meldt ook dat er nog een extra overheidstoestemming moet komen, deze keer van de California Public Utilities Commission, voordat de zelfrijdende taxi's ook de baan op moeten.

