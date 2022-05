Een investeringsfonds van de overheid van Saoedi-Arabië heeft een belang van vijf procent gekocht in het Japanse gamebedrijf Nintendo. Het pakket aandelen heeft een waarde van ongeveer drie miljard dollar. Het gaat om de derde investering van het fonds in de Japanse gamesindustrie.

De investering van Public Investment Fund (PIF) raakte bekend via een mededeling van het Japanse ministerie van Financiën. Een woordvoerder van de producent van de Switch-console laat aan persbureau Bloomberg weten dat Nintendo het nieuws via de media te weten kwam.

Geen onbekende

PIF, een fonds met een omvang van 500 miljard dollar, is alleszins geen onbekende in spelletjesland en bouwt de participaties in de sector uit. Eerder dit jaar kocht het Saoedische fonds een belang van ruim vijf procent in de Japanse gamesontwikkelaars Nexon en Capcom. PIF is ook aandeelhouder van gamesbedrijf Activision Blizzard, dat momenteel overgenomen wordt door Microsoft.

Lees ook: Microsoft koopt spelontwikkelaar Activision Blizzard

Nintendo kwam vorige week met tegenvallende jaarcijfers op de proppen en kondigde daarbij aan het aandeel in tien op te splitsen. De Japanse videogamemaker kon in het boekjaar dat eind maart afliep een vijfde minder exemplaren(23,1 miljoen) van de Switch verkopen. Dat is vooral te wijten aan het wereldwijde tekort aan computerchips en knelpunten in de toeleveringsketen.

Voor het huidige boekjaar verwacht het bedrijf een nieuwe omzetdaling en dalende verkoop van Switch-consoles.

De investering van Public Investment Fund (PIF) raakte bekend via een mededeling van het Japanse ministerie van Financiën. Een woordvoerder van de producent van de Switch-console laat aan persbureau Bloomberg weten dat Nintendo het nieuws via de media te weten kwam.PIF, een fonds met een omvang van 500 miljard dollar, is alleszins geen onbekende in spelletjesland en bouwt de participaties in de sector uit. Eerder dit jaar kocht het Saoedische fonds een belang van ruim vijf procent in de Japanse gamesontwikkelaars Nexon en Capcom. PIF is ook aandeelhouder van gamesbedrijf Activision Blizzard, dat momenteel overgenomen wordt door Microsoft.Nintendo kwam vorige week met tegenvallende jaarcijfers op de proppen en kondigde daarbij aan het aandeel in tien op te splitsen. De Japanse videogamemaker kon in het boekjaar dat eind maart afliep een vijfde minder exemplaren(23,1 miljoen) van de Switch verkopen. Dat is vooral te wijten aan het wereldwijde tekort aan computerchips en knelpunten in de toeleveringsketen.Voor het huidige boekjaar verwacht het bedrijf een nieuwe omzetdaling en dalende verkoop van Switch-consoles.