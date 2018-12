De tien opmerkelijkste tech-overnames van 2018

Laten we het overzicht eens beginnen met wat de grootste overname van dit jaar of zelfs de grootste overname ooit in de technologiesector had kunnen zijn. Chipmaker Broadcom wou branchegenoot Qualcomm inlijven voor maar liefst 117 miljard dollar, omgerekend zo'n 95 miljard euro. Broadcom trok zich noodgedwongen terug nadat Amerikaans president Donald Trump gezegd had dat hij de deal zou blokkeren. In dezelfde chipcategorie ketste deze zomer ook de deal af tussen Qualcomm en NXP. De Chinese toezichthouder gaf niet op tijd goedkeuring voor de overname waar een bedrag van 44 miljard dollar mee gemoeid was.

...