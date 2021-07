Analysebedrijf SAS Institute wil na meer dan veertig jaar privaat eigenaarschap in 2024 naar de beurs gaan. Dat zegt het bedrijf zelf in een persbericht.

De beslissing om naar de beurs te gaan heeft deels te maken met de manier waarop veel techbedrijven hun medewerkers betalen: in aandelen. SAS wil dat ook kunnen aanbieden, en ziet de stap daarnaast als een manier om het bedrijf klaar te stomen voor de toekomst. SAS Institute werd in 1976 opgericht door Jim Goodnight (78 jaar oud) en John Sall (73 jaar oud), die nog altijd aan de leiding staan. De zoektocht naar een opvolger dient zich ondertussen aan. Verwacht wordt dat het hele proces zo'n drie jaar zal duren.

SAS Institute maakt analysesoftware en heeft, zeker de voorbije jaren, een stevige poot in kunstmatige intelligentie. Eerder deze maand kwam nog het bericht dat Broadcom het bedrijf wilde overnemen voor zo'n 15 miljard dollar. SAS ontkende echter dat het voor een overname te koop stond, en deze aankondiging zet dat wat kracht bij.

'Als organisatie staan we op een stevig pad voorwaarts, met duurzame groei die bouwt op het vertrouwde merk en het platform dat we gemaakt hebben. We hebben een sterke operationele en financiële fundering gebouwd, die ons klaar maakt voor een betere toekomst. Nu is het tijd om ons voor te breiden op het volgende hoofdstuk', aldus Jim Goodnight, mede-oprichter en CEO van SAS in een persbericht.

SAS haalde in 2020 drie miljard dollar aan inkomsten binnen en tekent een groei aan inkomsten op van 8,4 procent in de eerste helft van 2021.

