Saskia Kinds, business coach en mentor bij de Cronos Groep, werd in 2015 genomineerd als ICT Woman of the Year. Ze werkte toen bij ICT- en engineeringbedrijf USG Innotiv. 'Werken met jonge mensen is leuk. Tegelijk laat je ze voelen dat je iets in je rugzak hebt zitten waarmee je hen vooruit kunt helpen.'

Saskia Kinds, economiste van opleiding, startte haar loopbaan in de uitzendsector. Na enkele jaren ging ze aan de slag als hr-directeur bij het engineeringbedrijf Keppel Seghers. Toen ze in 2007 hr-directeur werd van USG Innotiv, het huidige USG ICT Professionals, combineerde ze het vluchtige van de uitzendwereld met het technische van engineering en ICT. 'Ik kende niets van ICT, maar ik raakte wel vanuit detachering gefascineerd door het verhaal. Ik ben dus eerder toevallig in ICT gerold.'

Serendipiteit

Toen ze in 2015 USG verliet, had ze niet een bepaalde rol in gedachten. Ze ging aan de slag bij Cronos waar innovatie centraal staat. 'Als business coach help ik jonge, technisch geschoolde medewerkers binnen Cronos om een bedrijf op te starten of het te laten doorgroeien. Continu op zoek gaan naar oplossingen vind ik fantastisch. Technisch zijn veel meer zaken mogelijk dan we ons vandaag kunnen inbeelden. Ik overtuig bedrijven om aan de slag te gaan met relevante technologie zoals artificiële intelligentie. Werken met jonge, enthousiaste mensen is leuk. Tegelijk laat je ze voelen dat je iets in je rugzak hebt zitten waarmee je hen vooruit kunt helpen.'

In haar zoektocht naar innovatie laat Saskia Kinds zich leiden door serendipiteit of iets waardevols vinden waar je in eerste instantie niet naar op zoek bent. 'Naast een prachtig woord is serendipiteit ook een fantastische ingesteldheid. In het boek 'The Serendipity Mindset' staat dat je geluk kunt afdwingen door op de juiste manier naar zaken te kijken. Bij innovatie bijvoorbeeld is het belangrijk om je oogkleppen af te zetten en links en rechts te kijken naar wat er gebeurt. Ik probeer die zaadjes ook bij anderen te plaatsen.'

Jonge vrouwen als rolmodel

Haar nominatie in 2015 voor ICT Woman of the Year maakte Saskia Kinds niet alleen trots, maar verraste haar ook. 'Dat is waarschijnlijk mijn valse bescheidenheid die opsteekt, maar ik kon geen letter programmeren. Ik breidde mijn netwerk sterk uit en kwam in contact met boeiende vrouwen zoals Martine Tempels en Saskia Van Uffelen. In die periode was ik ook aan het nadenken hoe we meer meisjes konden motiveren om voor het beroep te kiezen. Ik herinner me dat ik tijdens een lunchdebat zei dat de rolmodellen bij manier van spreken allemaal vrouwen met grijze haren waren. Er was op dat moment geen connectie met jonge meisjes, waardoor het ver van hun eigen beleving lag. Dat was het startschot voor Young ICT Lady of the Year.'

De grootste uitdaging voor de ICT-sector is de juiste medewerkers vinden. 'Het gaat daarbij niet altijd om de klassiekere IT-profielen zoals developers, maar ook medewerkers die digitaal denken. Je moet breder kijken, want alles in de maatschappij wordt digitaal. Gelukkig zijn er al enkele stappen gezet in het onderwijs. Samen met de komst van technologie komt natuurlijk het hele debat over security en privacy op ons af. Waar trek je de lijn? Ethiek is cruciaal. Het is een discussie die we moeten durven te voeren.'

Yoga

Zich ontspannen doet Saskia Kinds door na de werkuren met vrienden af te spreken. Daarnaast ontdekte ze ook de kracht van yoga. 'Dat geeft mij rust. Ik ben niet te vinden voor yin en yang, dat is te filosofisch voor mij. Er moet wat beweging in zitten.' Voor corona trok ze regelmatig naar Spanje waar ze lange wandelingen maakte. 'De ideale manier om te ontkoppelen. Tijdens de vakantie lees ik ook graag boeken. Ten slotte maak ik ook graag plannen. Ik ben altijd op zoek naar projecten, zoals de renovatie van een kamer. Niets kunnen plannen, was voor mij het ergste van het afgelopen anderhalf jaar corona.'

