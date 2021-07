Het softwarebedrijf Thrives komt in handen van de Kortrijkse IT-dienstverlener Savaco.

Hoeveel Savaco precies betaalt is niet bekend. Thrives deelt ook geen omzetcijfers mee. TrendsTop leert ons wel at het Leuvense softwarebedrijf vorig jaar een brutomarge van 380.901 euro combineerde met een bedrijfswinst van 238.598 euro, en dat met 3 werknemers op de payroll. Savaco zegt dat het met deze overname haar omzet ziet stijgen tot zo'n 40 miljoen euro en in totaal ruim 200 medewerkers zal tellen.

Thrives is gespecialiseerd in Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement. Het is Savaco om die extra kennis te doen, maar ook om de regionale voetafdruk in Vlaanderen verder te vergroten. Het is voor Savaco trouwens al de derde overname op anderhalf jaar, na cloudintegrator IT-care in februari vorig jaar en het Gentse Atri Services in mei. Begin 2018 stapte AAC Capital als financiële partner in.

Savaco is in 1991 opgericht door Carl Sabbe en Rik Vandemoortele. Het vijf jaar jonge Thrives van zijn kant is opgericht door Nathan Vanblaere en Kris Sevenants die allebei aan boord blijven na de overname. Het kantoor in Leuven blijft ook behouden. Beide partijen hebben het in een persbericht verder voornamelijk over de complementariteit. 'Voor alle klanten betekent de overname een uitbreiding van de producten- en dienstenportfolio', aldus Vandemoortele. Thrives-klanten krijgen nu bijvoorbeeld ook toegang tot diensten rond hybrid cloud, connectiviteit en cybersecurity of applicaties rond IoT, AR, CAD & PLM.

Hoeveel Savaco precies betaalt is niet bekend. Thrives deelt ook geen omzetcijfers mee. TrendsTop leert ons wel at het Leuvense softwarebedrijf vorig jaar een brutomarge van 380.901 euro combineerde met een bedrijfswinst van 238.598 euro, en dat met 3 werknemers op de payroll. Savaco zegt dat het met deze overname haar omzet ziet stijgen tot zo'n 40 miljoen euro en in totaal ruim 200 medewerkers zal tellen.Thrives is gespecialiseerd in Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement. Het is Savaco om die extra kennis te doen, maar ook om de regionale voetafdruk in Vlaanderen verder te vergroten. Het is voor Savaco trouwens al de derde overname op anderhalf jaar, na cloudintegrator IT-care in februari vorig jaar en het Gentse Atri Services in mei. Begin 2018 stapte AAC Capital als financiële partner in.Savaco is in 1991 opgericht door Carl Sabbe en Rik Vandemoortele. Het vijf jaar jonge Thrives van zijn kant is opgericht door Nathan Vanblaere en Kris Sevenants die allebei aan boord blijven na de overname. Het kantoor in Leuven blijft ook behouden. Beide partijen hebben het in een persbericht verder voornamelijk over de complementariteit. 'Voor alle klanten betekent de overname een uitbreiding van de producten- en dienstenportfolio', aldus Vandemoortele. Thrives-klanten krijgen nu bijvoorbeeld ook toegang tot diensten rond hybrid cloud, connectiviteit en cybersecurity of applicaties rond IoT, AR, CAD & PLM.