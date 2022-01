De fiberuitrol van Proximus heeft een opmerkelijk neveneffect. Op plaatsen waar het oude VDSL-netwerk wordt stopgezet, laat dochterbedrijf Scarlet weten dat het voorlopig ook stopt waardoor klanten een nieuwe provider moeten zoeken.

Proximus rolt al enkele jaren glasvezel uit ter vervanging van het oude kopernetwerk. Op plaatsen waar de glasvezel vijf jaar actief is, wordt het oude kopernetwerk (met VDSL-technologie) uitgefaseerd. Dat is op dit moment nog vrij beperkt, de eerste uitfasering gebeurt op 31 maart in de Anspachlaan in Brussel en later dit jaar volgen nog een handvol wijken doorheen België.

Maar die evolutie heeft een vreemd gevolg voor wie klant is bij Proximus-dochter Scarlet. Onder meer in Deurne kregen klanten te horen dat ze om die reden voor het einde van het jaar een nieuwe provider moesten zoeken omdat Scarlet (nog) geen glasvezelabonnement aanbiedt.

Proximus bevestigt de situatie en zegt dat Scarlet wel werkt aan een glasvezelaanbod. Maar voor klanten voor wie dat te laat komt, waar het kopernetwerk dit jaar al wordt stopgezet, gaat Proximus zelf een commercieel aanbod voorzien. Data News vernam van een klant in zo'n situatie dat die klanten daarbij een (sneller) glasvezelabonnement van Proximus krijgen, maar met behoud van hun tarief bij Scarlet gedurende twee jaar.

Goedkoper als je twee keer overstapt

Dat is op lange termijn een prijsverhoging, want de abonnementen bij Proximus zijn duurder dan bij Scarlet. Maar in principe staat het klanten vrij om het commerciële aanbod van Proximus te nemen, en later opnieuw naar Scarlet over te stappen als daar een glasvezelaanbod is. Op die manier blijft hun abonnement normaal gezien goedkoper, al zijn de prijzen van diens glasvezelaanbod op dit moment nog niet bekend.

Vandaag is het goedkoopste internetabonnement bij Scarlet 23 euro per maand (Internet Poco, 50 GB volume, 30 Mbps). Bij Proximus is dat 27,50 euro per maand (Internet Start, 100 GB volume aan 50 Mbps).

Wie tv en internet combineert betaalt bij Scarlet vandaag 40 euro per maand (onbeperkt volume, 50 Mbps), bij Proximus begint dat bij 59,99 euro per maand (onbeperkt volume, 100 Mbps). Wie vandaag het glasvezelabonnement van Proximus neemt, met veel hogere snelheden, betaalt daar in combinatie met tv tachtig euro per maand voor. Voor internet-only op glasvezel betaal je in het goedkoopste geval 42,95 euro per maand (150GB limiet, 120 Mbps) of 56,99 euro (onbeperkt aan 350 Mbps)

Edpnet

Bij concurrent Edpnet, dat zowel het kopernetwerk als glasvezelnetwerk van Proximus gebruikt voor eigen internetdiensten, bevestigt men dat een glasvezelabonnement duurder kan zijn. Ook daar moeten klanten worden overgezet als het VDSL-netwerk wordt uitgeschakeld. Dat wil zeggen wie vandaag het goedkoopste abonnement heeft op VDSL, daar in de toekomst niet langer terecht kan. Al biedt de operator wel al glasvezelabonnementen aan vanaf 35,99 euro (zonder televisie). Ook de huidige modems kunnen daarbij hergebruikt worden.

Het lijkt er dus op dat Scarlet wat in snelheid is gepakt door de plannen van Proximus. De low cost operator komt met een eigen glasvezelaanbod, maar dat komt te laat voor een aantal wijken waar koper dit jaar al wordt uitgeschakeld. Maar wie een beetje flexibel is kan wel voor dezelfde prijs naar Proximus gaan, en later alsnog terugkeren naar Scarlet.

Proximus rolt al enkele jaren glasvezel uit ter vervanging van het oude kopernetwerk. Op plaatsen waar de glasvezel vijf jaar actief is, wordt het oude kopernetwerk (met VDSL-technologie) uitgefaseerd. Dat is op dit moment nog vrij beperkt, de eerste uitfasering gebeurt op 31 maart in de Anspachlaan in Brussel en later dit jaar volgen nog een handvol wijken doorheen België.Maar die evolutie heeft een vreemd gevolg voor wie klant is bij Proximus-dochter Scarlet. Onder meer in Deurne kregen klanten te horen dat ze om die reden voor het einde van het jaar een nieuwe provider moesten zoeken omdat Scarlet (nog) geen glasvezelabonnement aanbiedt.Proximus bevestigt de situatie en zegt dat Scarlet wel werkt aan een glasvezelaanbod. Maar voor klanten voor wie dat te laat komt, waar het kopernetwerk dit jaar al wordt stopgezet, gaat Proximus zelf een commercieel aanbod voorzien. Data News vernam van een klant in zo'n situatie dat die klanten daarbij een (sneller) glasvezelabonnement van Proximus krijgen, maar met behoud van hun tarief bij Scarlet gedurende twee jaar.Dat is op lange termijn een prijsverhoging, want de abonnementen bij Proximus zijn duurder dan bij Scarlet. Maar in principe staat het klanten vrij om het commerciële aanbod van Proximus te nemen, en later opnieuw naar Scarlet over te stappen als daar een glasvezelaanbod is. Op die manier blijft hun abonnement normaal gezien goedkoper, al zijn de prijzen van diens glasvezelaanbod op dit moment nog niet bekend.Vandaag is het goedkoopste internetabonnement bij Scarlet 23 euro per maand (Internet Poco, 50 GB volume, 30 Mbps). Bij Proximus is dat 27,50 euro per maand (Internet Start, 100 GB volume aan 50 Mbps).Wie tv en internet combineert betaalt bij Scarlet vandaag 40 euro per maand (onbeperkt volume, 50 Mbps), bij Proximus begint dat bij 59,99 euro per maand (onbeperkt volume, 100 Mbps). Wie vandaag het glasvezelabonnement van Proximus neemt, met veel hogere snelheden, betaalt daar in combinatie met tv tachtig euro per maand voor. Voor internet-only op glasvezel betaal je in het goedkoopste geval 42,95 euro per maand (150GB limiet, 120 Mbps) of 56,99 euro (onbeperkt aan 350 Mbps)Bij concurrent Edpnet, dat zowel het kopernetwerk als glasvezelnetwerk van Proximus gebruikt voor eigen internetdiensten, bevestigt men dat een glasvezelabonnement duurder kan zijn. Ook daar moeten klanten worden overgezet als het VDSL-netwerk wordt uitgeschakeld. Dat wil zeggen wie vandaag het goedkoopste abonnement heeft op VDSL, daar in de toekomst niet langer terecht kan. Al biedt de operator wel al glasvezelabonnementen aan vanaf 35,99 euro (zonder televisie). Ook de huidige modems kunnen daarbij hergebruikt worden.Het lijkt er dus op dat Scarlet wat in snelheid is gepakt door de plannen van Proximus. De low cost operator komt met een eigen glasvezelaanbod, maar dat komt te laat voor een aantal wijken waar koper dit jaar al wordt uitgeschakeld. Maar wie een beetje flexibel is kan wel voor dezelfde prijs naar Proximus gaan, en later alsnog terugkeren naar Scarlet.