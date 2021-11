Gamesproducent Activision Blizzard, bekend van titels als Call of Duty en Candy Crush, heeft het derde kwartaal van het jaar beter gedraaid dan verwacht. Daarmee lijken de schandalen die het bedrijf achtervolgen vooralsnog geen vat te hebben op de resultaten. Wel opmerkelijk is dat Jen Oneal, de nieuwe topvrouw die in augustus werd aangesteld, Blizzard Entertainment alweer verlaat.

De omzet kwam uit op bijna 2,1 miljard dollar, omgerekend ongeveer 1,8 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog geen 2 miljard dollar. Daarbij bleef er onder de streep 639 miljoen dollar over, 35 miljoen dollar meer dan een jaar eerder.

Activision ontsloeg eerder meer dan twintig medewerkers na beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie op de werkplek. Beurswaakhond SEC onderzoekt het bedrijf naar de manier waarop het met de beschuldigingen is omgegaan en heeft verscheidene topmanagers gedagvaard, onder wie topman Bobby Kotick.

Salarisverlaging

Werknemers zijn ook boos op de laconieke manier waarop Activision in eerste instantie met de beschuldigingen omging. Vorige week zei Kotick dat hij akkoord zou gaan met een salarisverlaging van 99,9 procent. Hij schetste ook verschillende maatregelen in de hoop de woede bij werknemers te sussen, zoals het beëindigen van verplichte bemiddeling bij claims over seksuele intimidatie en discriminatie. Het bedrijf heeft ook toegezegd de transparantie van salarissen te vergroten en binnen de komende vijf jaar vijftig procent meer vrouwen en niet-binaire mensen aan te nemen.

Toen het bedrijf onder vuur kwam te liggen, besloot topman J. Allen Brack op te stappen. Hij werd in augustus vervangen door Jen Oneal en Mike Ybarra. De kersverse topvrouw zou nu echter alweer vertrekken bij Blizzard. Als reden geeft ze op zich te 'willen focussen op diversiteit en inclusiviteit in de videogame-industrie'. Haar collega Mike Ybarra neemt de leiding bij het bedrijf nu alleen over.

Controverses

Ondanks de controverses, die vooral acuut waren binnen de Blizzard-divisie, zei het bedrijf dat mensen nog steeds Blizzard-games spelen. De verkopen van de recentst uitgebrachte game Diablo II: Resurrected waren volgens het bedrijf de hoogste ooit voor een nieuwe versie van een spel van het bedrijf.

De aandelen van het concern gingen in de zogeheten nabeurshandel omlaag. Dat kwam vooral door de matige vooruitzichten voor de winst en de omzet in het slotkwartaal van dit jaar. Zo duurt het langer om games als Diablo IV en Overwatch 2 af te maken. Het bedrijf gaf geen details over releasedatums.

