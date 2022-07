Het tweede kwartaal van 2022 oogt niet bijster goed voor de wereldwijde pc-markt. In de Europese regio daalde het aantal verkochte toestellen zelfs met 18 procent.

Zowel analisten van Gartner als IDC zagen voor de eerste drie maanden van dit jaar al een daling in de wereldwijde verkoop van pc's: een daling die volgde na de 'pandemieboost'. De verkoop van laptops en desktops is in het tweede kwartaal verder blijven dalen, zo blijkt uit gegevens van Gartner. De daling is zelfs nog een stuk scherper dan in de eerste maanden van dit jaar. Wereldwijd daalde de pc-markt met 12,6%. In de EMEA-regio is er zelfs sprake van een terugval in het aantal verscheepte toestellen met 18% in het tweede kwartaal.

Perfecte storm

Het gaat meteen om de scherpste daling in één kwartaal over de afgelopen negen jaar. En naar redenen hoeven we niet ver te zoeken. 'De daling die we in het eerste kwartaal van 2022 zagen, is in het tweede kwartaal versneld, gedreven door de aanhoudende geopolitieke instabiliteit als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne, de inflatoire druk op de uitgaven en een sterke daling van de vraag naar Chromebooks', aldus Gartner-onderzoeksdirecteur Mikako Kitagawa.

De aanhoudende problemen in de supply chain zijn ook redenen, waarbij Gartner wel signaleert dat de grootste vertragingen niet langer ontstaan door een tekort aan componenten. Het zijn logistieke verstoringen in de toeleveringsketen die nu de grootste oorzaak voor lange levertijden van pc's geworden zijn. Alles bij elkaar lijkt het wel een perfecte storm die de pc-verkoop naar beneden blijft duwen.

© Gartner

Pc-markt in EMEA het hardst getroffen

De EMEA pc-markt zag in het tweede kwartaal van 2022 een daling van de pc-verkoop met 18% tot 17,8 miljoen stuks. Specifiek voor laptops bedraagt de daling zelfs 20%. De verkoop van Chromebooks daalt ten opzichte van vorig jaar zelfs met meer dan 50% in de EMEA-regio die zo merkelijk harder getroffen wordt dan andere regio's. Gartner ziet een oorzaak in de zeer beperkte vraag van consumenten in heel wat Europese landen die te kampen hebben met dure brandstof en hoge energieprijzen. Een zeer hoge inflatie zal volgens Gartner een verdere negatieve invloed hebben op de koopkracht van de consument in de tweede helft van 2022 en mogelijk tot in de eerste helft van 2023. 'Het stopzetten of volledig staken van de activiteiten in Rusland als gevolg van de oorlog in Oekraïne had een nog grotere impact op de pc-markt', voegt Kitagawa daar nog aan toe, 'aangezien de Russische pc-verkoop bij de toonaangevende pc-leveranciers gewoonlijk 5 tot 10% bijdroeg aan het totale pc-volume in EMEA'.

Top-3 blijft onveranderd: Apple enige die groeit

Op vendorniveau zijn er weinig verschillen: de top-3 blijft ongewijzigd. HP zag een sterke daling van 27,5%, terwijl Dell de daling tot 5,2% kon beperken. Dat zorgt ervoor dat Dell in marktaandeel nu nadert tot op 0,3 procentpunt van HP. En opmerkelijk toch: Apple was de enige leverancier die er in slaagde om in het tweede kwartaal van 2022 toch te groeien, dankzij de populariteit van de M1. Altijd even opletten trouwens: de cijfers van Gartner omvatten alle types pc's (ultramobile, notebook, desktop, Chromebook enzovoort) maar niét de iPads.

Zowel analisten van Gartner als IDC zagen voor de eerste drie maanden van dit jaar al een daling in de wereldwijde verkoop van pc's: een daling die volgde na de 'pandemieboost'. De verkoop van laptops en desktops is in het tweede kwartaal verder blijven dalen, zo blijkt uit gegevens van Gartner. De daling is zelfs nog een stuk scherper dan in de eerste maanden van dit jaar. Wereldwijd daalde de pc-markt met 12,6%. In de EMEA-regio is er zelfs sprake van een terugval in het aantal verscheepte toestellen met 18% in het tweede kwartaal.Het gaat meteen om de scherpste daling in één kwartaal over de afgelopen negen jaar. En naar redenen hoeven we niet ver te zoeken. 'De daling die we in het eerste kwartaal van 2022 zagen, is in het tweede kwartaal versneld, gedreven door de aanhoudende geopolitieke instabiliteit als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne, de inflatoire druk op de uitgaven en een sterke daling van de vraag naar Chromebooks', aldus Gartner-onderzoeksdirecteur Mikako Kitagawa. De aanhoudende problemen in de supply chain zijn ook redenen, waarbij Gartner wel signaleert dat de grootste vertragingen niet langer ontstaan door een tekort aan componenten. Het zijn logistieke verstoringen in de toeleveringsketen die nu de grootste oorzaak voor lange levertijden van pc's geworden zijn. Alles bij elkaar lijkt het wel een perfecte storm die de pc-verkoop naar beneden blijft duwen.De EMEA pc-markt zag in het tweede kwartaal van 2022 een daling van de pc-verkoop met 18% tot 17,8 miljoen stuks. Specifiek voor laptops bedraagt de daling zelfs 20%. De verkoop van Chromebooks daalt ten opzichte van vorig jaar zelfs met meer dan 50% in de EMEA-regio die zo merkelijk harder getroffen wordt dan andere regio's. Gartner ziet een oorzaak in de zeer beperkte vraag van consumenten in heel wat Europese landen die te kampen hebben met dure brandstof en hoge energieprijzen. Een zeer hoge inflatie zal volgens Gartner een verdere negatieve invloed hebben op de koopkracht van de consument in de tweede helft van 2022 en mogelijk tot in de eerste helft van 2023. 'Het stopzetten of volledig staken van de activiteiten in Rusland als gevolg van de oorlog in Oekraïne had een nog grotere impact op de pc-markt', voegt Kitagawa daar nog aan toe, 'aangezien de Russische pc-verkoop bij de toonaangevende pc-leveranciers gewoonlijk 5 tot 10% bijdroeg aan het totale pc-volume in EMEA'.Op vendorniveau zijn er weinig verschillen: de top-3 blijft ongewijzigd. HP zag een sterke daling van 27,5%, terwijl Dell de daling tot 5,2% kon beperken. Dat zorgt ervoor dat Dell in marktaandeel nu nadert tot op 0,3 procentpunt van HP. En opmerkelijk toch: Apple was de enige leverancier die er in slaagde om in het tweede kwartaal van 2022 toch te groeien, dankzij de populariteit van de M1. Altijd even opletten trouwens: de cijfers van Gartner omvatten alle types pc's (ultramobile, notebook, desktop, Chromebook enzovoort) maar niét de iPads.