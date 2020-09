De coronacrisis heeft het land en ook het onderwijs op zijn kop gezet, maar er zijn ook positieve zaken uit voortgevloeid. Zo hebben scholen enorme stappen gezet op het vlak van afstandsonderwijs en digitalisering.

"Leerkrachten werden in het water gegooid en hebben moeten leren zwemmen. En dat hebben ze met verve gedaan", klinkt het bij het Gemeenschapsonderwijs GO!. GO! zette al in op digitalisering onder de noemer gepersonaliseerd samenleren. "Uitgangspunt is dat leerlingen verschillend zijn. Ze hebben ondersteuning en uitdaging nodig op hun eigen ritme", verklaart afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. "Naar school gaan is meer dan leren alleen. We willen jongeren ook leren samenleven en dus een community blijven vormen."

Ze wijst onder meer naar team teaching, waarbij meerdere leerkrachten met een groep leerlingen aan de slag gaan. "Door de coronacrisis is de snelheid waarmee we dit uitgerold hebben enorm verhoogd." Ook leraars moesten snel een switch maken. "Leerkrachten die nooit gedacht hadden dat ze de vaardigheden hadden om op die manier te werken, hebben ontdekt dat ze het wel kunnen. De scholen en leerkrachten zijn in het water gegooid en hebben moeten leren zwemmen. En dat hebben ze met verve gedaan", aldus Verdyck.

Het belang van afstandsonderwijs en digitalisering is duidelijk geworden. "Scholen die daarmee al bezig waren, zijn daarin bevestigd. Andere scholen hebben een wake-upcall gekregen", stelt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij wijst erop dat een aantal scholen willen blijven inzetten op afstandsonderwijs, omdat ze vorig schooljaar een kwantumsprong hebben gemaakt. Voor Boeve is afstandsonderwijs, "hoe interessant soms ook, zeker niet alleenzaligmakend".

"Een andere les die we geleerd hebben uit de coronacrisis is dat leren een sociaal gebeuren is. Scholen zijn kleine maatschappijen waarin sociale contacten belangrijk zijn", verklaart hij. "Ons leerplan voor het basisonderwijs heeft de titel 'Zin in leren! en 'Zin in leven! ' meegekregen. Zin staat zowel voor goesting als voor betekenis en zingeving. Door samen school te maken krijg je zin in leren en leven. Laat me het anders zeggen: laten we niet gaan voor 'social distance' maar voor 'physical distance'. Laat ons sociaal maar dicht bij elkaar blijven."

