Op de eerste online lesdag na de paasvakantie ondervinden heel wat leerlingen en leraren problemen met de digitale leeromgeving Smartschool. Inloggen lukt maar moeilijk en wie er wel in geraakt ondervindt grote vertragingen. Ook bij Bingel waren er even problemen.

Het digitaal schoolplatform Smartschool kampt met problemen. De problemen variëren van vertragingen tot helemaal niet kunnen aanmelden. Wie wel op het platform kan aanmelden, slaagt er vervolgens dikwijls niet in om documenten te openen of krijgt de ene na de andere foutmelding te zien. Een snelle zoektocht op Twitter leert dat de problemen wijdverspreid lijken. Data News contacteerde Smartbit, het bedrijf achter Smartschool, maar daar wenste men vanochtend nog niet te communiceren. Deze namiddag bevestigde het bedrijf wel aan Belga dat het omstreeks 8.30 uur te kampen had met "een ongekende piek", waardoor het platform voor sommige scholen en leerlingen minder vlot beschikbaar was. Het gaat om meer dan een verdubbeling in gebruik in vergelijking met de "reeds bijzonder drukke weken voor de paasvakantie". Voor sommige onderdelen was dat zelfs een veertigvoudige toename ten opzichte van normale lesdagen.

Smartschool reageert: "probeer het gebruik te spreiden"

De gebruikspiek deze ochtend is uitzonderlijk, maar volgens Jan Schuer, CEO van Smartschool, kan het platform dit goed ondersteunen indien het op de correcte manier wordt gebruikt. "Het is belangrijk dat er slim omgesprongen worden met het gebruik van het leerplatform en dat het gebruik beter wordt gespreid. Heel wat scholen, zoals het Sint-Augustinus-instituut te Bree, zijn hier al volop mee gestart."

Smartschool zet verder alles in het werk om de bereikbaarheid verder te verbeteren, klinkt het. De afgelopen weken werd de capaciteit voor het leerplatform verzesvoudigd na zware investeringen. "Wij begrijpen de verwachtingen en hebben daar in de mate van het mogelijke op geanticipeerd. Ons team doet het maximum aan bijkomende maatregelen om de bereikbaarheid te verhogen, maar we hebben af te rekenen met een gigantische toename op zeer korte periode. We hebben voortdurend contact met minister Ben Weyts om samen oplossingen te vinden om het systeem te optimaliseren", aldus Jan Schuer, bedrijfsleider van Smartschool.

Ook Bingel had even een probleem

De problemen komen er op de eerste digitale lesdag na de paasvakantie, waarbij leraren aan 'preteaching' doen: het aanbrengen van nieuwe leerstof via platformen als Smartschool en Bingel. Bingel meldde deze ochtend nog dat eigenaar Van In al 100.000 euro extra geïnvesteerd heeft in extra digitale infrastructuur om de gebruikers en hun activiteiten op te vangen. De back-end werd opgeschaald en er wordt ook werk gemaakt van de integratie van Microsoft Teams en Google Meet. Toch dook ook bij Bingel een aanmeldprobleem op, zowel aan leraarskant als aan de kant van de leerlingen. Volgens een woordvoerder is dat probleem ondertussen alweer van de baan.

