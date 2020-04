Ook op de tweede digitale schooldag na de paasvakantie kreunt Smartschool onder het massale gebruik. Vandaag kwam daar nog een netwerkaanval bij, zo meldt het bedrijf.

Gisteren, op de eerste 'preteaching'-dag van leerlingen, kreeg de digitale leeromgeving Smartschool in de loop van de ochtend te maken met een "ongekende piek". Op Radio 1 verduidelijkte CEO Jan Schuer gisterenavond nog dat zijn bedrijf alles in het werk stelt om nieuwe problemen te vermijden, maar uitsluiten kon hij dat niet. "Als we vandaag bestellingen van extra materiaal plaatsen, dan krijg je die in de huidige coronatijden morgen niet geleverd", klonk het.

Vandaag bleek in de loop van de voormiddag dat er opnieuw problemen opdoken; voornamelijk vertragingen in het platform en Live-lessen die niet werken. Maar de problemen van vandaag hebben nog een bijkomende oorzaak: "Een netwerkaanval verstoort de snelheid en stabiliteit van Smartschool", zo meldde het bedrijf vlak voor de middag: "Onze engineers werken samen met onze leveranciers om de impact van deze netwerkaanval tot een minimum te beperken".

Met succes blijkbaar, want even na de middag plaatste Smartschool een nieuwe update. "De doorgevoerde aanpassingen hebben het gewenste resultaat. We volgen de situatie echter nog op om een snelle en stabiele werking te kunnen verzekeren". Hoe groot de impact van de aanval precies was, en over welk type aanval het precies gaat is niet bekend. Data News contacteerde Smartbit, het bedrijf achter Smartschool, maar voorlopig zonder gehoor.

Zijn er alternatieven? Een van de redenen waarom Smartschool het extra moeilijk heeft, is omdat heel wat scholen alle lesmateriaal nu via het platform versturen. Je kan je afvragen of dat wel nodig is, want er bestaan heel wat alternatieven die verschillende modules van Smartschool kunnen vervangen. Bovendien zijn heel wat van die alternatieve software-oplossingen momenteel gratis voor onderwijsinstellingen. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming lijst de mogelijkheden rond het virtueel klaslokaal en digitale leerplatformen op.

