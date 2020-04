Op de eerste online lesdag na de paasvakantie ondervinden heel wat leerlingen en leraren problemen met de digitale leeromgeving Smartschool. Inloggen lukt maar moeilijk en wie er wel in geraakt ondervindt grote vertragingen. Ook bij Bingel waren er even problemen.

Het digitaal schoolplatform Smartschool kampt met problemen. De problemen variëren van vertragingen tot helemaal niet kunnen aanmelden. Wie wel op het platform kan aanmelden, slaagt er vervolgens dikwijls niet in om documenten te openen of krijgt de ene na de andere foutmelding te zien. Een snelle zoektocht op Twitter leert dat de problemen wijdverspreid lijken.

Data News contacteerde Smartbit, het bedrijf achter Smartschool, maar daar wenste men liever nog niet te communiceren. Het is dus voorlopig nog onduidelijk wat het probleem precies is en hoe lang een oplossing op zich gaat laten wachten. De status-pagina van Smartschool maakt enkel melding van "intensief gebruik".

De problemen komen er op de eerste digitale lesdag na de paasvakantie, waarbij leraren aan 'preteaching' doen: het aanbrengen van nieuwe leerstof via platformen als Smartschool en Bingel. Bingel meldde deze ochtend nog dat eigenaar Van In al 100.000 euro extra geïnvesteerd heeft in extra digitale infrastructuur om de gebruikers en hun activiteiten op te vangen. De back-end werd opgeschaald en er wordt ook werk gemaakt van de integratie van Microsoft Teams en Google Meet.

Toch dook ook bij Bingel een aanmeldprobleem op, zowel aan leraarskant als aan de kant van de leerlingen. Volgens een woordvoerder is dat probleem ondertussen alweer van de baan.

