Securitas gaat beveiligingsbadges inzetten om bezoekers in het oog te houden

Ticto geldt als een pionier in 'beveiligingswearables'. Het bedrijf maakt slimme identificatiebadges, die ervoor moeten zorgen dat mensen niet in de verkeerde 'zones' in een gebouw of op een evenement komen. Ze kunnen ook aangeven of die persoon toestemming heeft om een toepassing of voertuig te gebruiken. De kleur op de elektronische badge geeft aan of ze al dan niet een ruimte mogen betreden. Zo kunnen veiligheidsdiensten en collega's meteen zien of ze daar thuis horen. Bedoeling van de technologie is om een meer permanente aanwezigheidscontrole te hebben, in plaats van een meer traditionele toegangscontrole. Met de technologie kunnen bedrijven bijvoorbeeld tegengaan dat mensen gebruik maken van een deur die al door iemand anders is geopend (het zogenaamde 'tailgaten').

De technologie van Ticto is populair voor evenementen en werd eerder al op de Oscars gebruikt. Nu gaat ook securityfirma Securitas met de badges aan de slag. Securitas wordt volgens de overeenkomst exclusieve verdeler van de badges in België en Luxemburg en zal de toestelletjes ook bij zijn eigen personeel en bezoekers gaan inzetten, onder meer in zijn hoofdzetel.

Ticto is een van oorsprong Limburgse start-up, met vestigingen in Gent en op de Corda Campus in Hasselt. Het bedrijf werd eind vorig jaar voor 14,2 miljoen euro overgenomen door het Australische Rightcrowd. LRM was een van de vroege investeerders en Ticto, en de belangrijkste aandeelhouder voordat het bedrijf werd overgenomen.