Een goede IT security strategie en data governance zijn de belangrijkste aandachtspunten voor Belgische ICT-verantwoordelijken. Maar ook bewustzijn rond security en privacy, cloud- en softwarecontracten blijven uitdagingen in België.

Beltug deed bij haar leden een rondvraag naar hun belangrijkste ICT-prioriteiten. Het deed die bevindingen uit de doeken op haar jaarlijkse Summer Bar. Net zoals vorig jaar staat security bovenaan, concreet 'IT Security strategy, including security by design, zero trust and cloud security' was voor 47,92 procent van de bevraagden een prioriteit. Op de tweede plaat staat 'Data governance: keeping control over your data, best practices when sharing data.'

Cloudcontracten

Verder in de top vijf staat user awareness (40,10 procent) rond security, inclusief privacy, gevolgd door cloud- en softwarecontracten (38,02 procent) en omgaan met de afhankelijkheid van cloudproviders (37,50 procent).

© Beltug

In totaal verzamelde Beltug meer dan veertig prioriteiten. Security, cloud en hoe er mee om te gaan komen in meerdere onderwerpen terug. Zo duidt 27,6 procent privacy en de uitdagingen rond GDPR (12e plaats) aan als prioriteit. Twee jaar geleden, toen GDPR nog relatief nieuw was, stond dat op de zesde plaats. Maar ook controle over hybride IT-omgevingen (6e plaats), authenticatie of Identity and access management (9e plaats) worden genoemd.

Onderaan

Onderaan de prioriteitenlijst vinden we vooral zeer specifieke onderwerpen. Zo zijn Mobile Private Networks 'maar' voor 9,38 procent van de bevraagden een prioriteit, net zoals subsidies krijgen voor innovaties (8,85 procent) of datasoevereiniteit (8,33 procent).

