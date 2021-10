Siemens wil haar afdeling voor Large Drive Applications verkopen. Sinds de komst van de nieuwe CEO ligt de focus meer op automatisering en software.

Large Drive Applications of LDA is de afdeling die zware aandrijfsystemen maakt voor onder meer schepen, mijnbouw en grote industriële machines. Zo'n 7.000 mensen werken voor de afdeling, waarvan 2.200 in thuisland Duitsland.

De Duitse krant Handelsblatt schrijft op basis van bronnen dat Siemens die afdeling wil verkopen. Het bedrijf zelf bevestigt dat intussen aan de zakenkrant zonder veel details.

'We hebben besloten om de LDA activiteiten in een aparte juridische entiteit te stoppen. We willen deze business bijkomende autonomie en ondernemersvrijheid geven zodat het beter kan focussen op haar markt en de klanten,' zegt een woordvoerder van Siemens.

Focus op software

Het afstoten past in een groter plan van Siemens waarbij dergelijke afdelingen worden verbeterd, of afgestoten. Maar sinds het bedrijf in februari Roland Busch als CEO heeft, ligt de focus van het bedrijf sowieso meer op het digitale. Zo nam het bedrijf een aantal softwarebedrijven over, vaak met een focus op mobiliteit, waaronder Padam Mobility en recent het Nederlandse Sqills.

