Zorgnetwerk Emmaüs gaat de komende zes jaar in zee met Simac voor de modernisering en het onderhoud van haar netwerk-, security- en collaboration-infrastructuur.

Het raamcontract slaat op de 24 voorzieningen van Emmaüs en de zevenduizend mensen die er werken. Simac neemt het contract over van Dimension Data dat sinds 2015 instond voor onder meer netwerk- en securitymanagement.

Simac zal instaan voor onder meer de operationele ondersteuning met actieve monitoring van kritische componenten en incident response. Er komt ook een project aan waarvoor Simac de voorstudie, implementatie en het design opneemt en het bedrijf wordt ook de aankoopverantwoordelijke van ict-materiaal en de adviseur voor geschikte oplossingen.

"Bij het toekennen van dit contract hielden we uiteraard rekening met een eerlijke prijs," zegt Emmaüs CIO Conny Huysmans. "Maar vooral zochten we een partner die proactief is, met ons meedenkt en de oplossingen toespitst op onze situatie. Een partner ook die een pragmatische aanpak hanteert en goed communiceert."

Verder spelen ook de relaties van Simac met partners als Cisco en Fortinet mee, maar ook het feit dat het bedrijf over een Nederlandstalige helpdesk beschikt. "We zoeken een dienstverlener die in staat is bij iedere belangrijke vernieuwing de diverse leveranciers in vraag te stellen en af te wegen tegen concurrenten," zegt Huysmans. "Zo blijven we de beste oplossing vinden voor Emmaüs."

