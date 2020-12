Simac heeft zeventig procent van de aandelen van Phi Data overgenomen. Het bedrijf gaat op in de Simac-groep, maar blijft wel zelfstandig opereren.

Phi Data legt zich toe op digitalisering, specifiek het verbeteren van bedrijfsprocessen met smart edge solutions. Het bedrijf wordt geleid door Guy Couder en telt 45 medewerkers verdeeld over haar hoofdkantoor in Wemmel en haar vestigingen in Bergen en Rodange (Luxemburg). Het bedrijf heeft zo'n tweeduizend vaste klanten.

Simac is al langer actief in ons land, zo mocht het recent nog het netwerk van de zorginstellingen van Emmaüs moderniseren. Maar met het meerderheidsbelang krijgt het bedrijf nog meer voet aan wal in ons land en Luxemburg.

Omgekeerd zal de overname voor Phi Data betekenen dat het vlotter in Nederland en Tsjechië actief kan zijn.

Simac zelf is Nederlands van oorsprong. Het bedrijf bestaat sinds 1971 en wordt geleid door Eric van Schagen, zoon van oprichter Mac van Schagen. Vandaag telt het bedrijf 1.400 mensen met activiteiten in de Benelux en midden-Europa.

