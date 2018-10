Simac wint bekabelingscontract bij spoorwegbeheerder Infrabel

Simac voorziet de komende vier jaar gestructureerde bekabeling (koper en fiber) in de bestaande datacenters van Infrabel in Brussel, Muizen (AlphaCloud) en Monceau. Het bedrijf zal niet alleen instaan voor de levering en installatie van de kabels, maar ook voor het uittesten en certificeren. In totaal vertegenwoordigt het contract een waarde van 1 miljoen euro.

Degelijke bekabeling is essentieel voor een goeie performantie van het treinverkeer. "Een storing in het datacenter betekent dat de treinen niet rijden", zegt Alain Janssens, datacenter manager bij Infrabel. Infrabel staat in voor het onderhoud en de vernieuwing van de spoorinfrastructuur en stuurt via de seinhuizen het treinverkeer aan. "Al deze activiteiten worden ondersteund door onze drie datacenters, die geïdentificeerd worden als nationaal kritieke infrastructuren", aldus Janssens.

Infrabel werkte al eerder samen met Simac als leverancier. De cabling & infrastructure afdeling van Simac doet voor deze bekabeling opnieuw beroep op kabelproducent Nexans en distributeur Cebeo.