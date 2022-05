Het van origine Belgische IT-nearshoringbedrijf Skelia is overgenomen door Nortal, dat haar hoofdkantoor in Talinn (Estland) heeft.

Skelia, dat zijn hoofdzetel in Luxemburg heeft, specialiseert zich in softwareontwikkeling, quality assurance, consulting en outsourcing. Het bedrijf is in 2008 opgericht door Olivier Istace, Koen Anseeuw en Patrik Vandewalle die het sindsdien leidt. De zowat 350 medewerkers opereren voornamelijk vanuit Oekraïne en Polen, en bedienen de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Noorwegen en in mindere mate ook de Verenigde Staten.

Nortal is in 2000 opgericht en telt zo'n 1.400 medewerkers met service delivery centers in Estland, Litouwen en Servië. 'Met Nortal zien we vooral grote complementariteit, niet alleen geografisch maar ook in onze modellen en in ons aanbod. De naam Skelia zal behouden blijven, maar we gaan wel verder als één organisatie. Dat moet zorgen dat we kunnen blijven groeien', legt Patrik Vandewalle uit aan Data News. Hij blijft na de volledige overname - een bedrag wordt niet geplakt op de transactie - samen met de rest van het team aan boord: ''Skelia, a Nortal company' wordt voortaan onze slagzin. We gaan nu samen de transformatie begeleiden.' Enkele belangrijke referenties onder de 200-tal klanten van Skelia zijn de TUI-groep, Showpad en Sitecore.

Oorlog heeft overname vertraagd

'Skelia is sterk in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. Nortal dan weer in onder meer Duitsland, Finland en de Baltische Staten. De geroemde e-government tools in Estland bijvoorbeeld zijn voor een groot stuk door Nortal gebouwd', aldus Vandewalle. Skelia doet het trouwens goed. 'Vorig jaar zijn we dankzij Covid-19 gegroeid met 35 procent, dat was een sterke accelerator voor ons. Om te blijven groeien zijn meer service delivery centers nodig', meent Vandewalle die verduidelijkt dat de eerste gesprekken met Nortal al van 9 maand geleden dateren. 'We hebben mekaar vrij snel gevonden en zagen een ideale match. De oorlog in Oekraïne heeft de deal even on hold gezet, om de eenvoudige reden dat onze prioriteiten toen een humanitaire focus hadden. Al onze mensen zijn trouwens allemaal in veiligheid', zegt Vandewalle. 'Ondertussen keren de eerste 20 à 25 werknemers al terug naar Kiev. Ik val in herhaling, maar Oekraïners zijn ongelofelijk gedreven mensen die hun economie absoluut draaiende willen houden. Al onze klanten zijn ook enorm ondersteunend. Dat maakt dat we al die tijd op ruim 95% productiviteit blijven draaien zijn.'

'De overname maakt dat we nu een bedrijf met 1.750 medewerkers worden en dat creëert ook opportuniteiten voor onze medewerkers', voegt Vandewalle nog toe die ook duidelijk maakt dat het sentiment rond het inzetten van IT'ers vanuit Oekraïne nauwelijks veranderd is sinds de oorlog. 'We zien nog altijd nieuwe klanten. Sommige zelfs omdat ze zich terugtrekken uit Rusland of Wit-Rusland en zich herlokaliseren in Oekraïne.'

'Er zijn wel bedrijven die hun activiteiten in Oekraïne teruggeschroefd hebben of zelfs stopgezet hebben. Maar dat Nortal en Skelia nu samengaan bevestigt dat we geloven in de kracht van ons volk', besluit Priit Alamäe, CEO & oprichter van Nortal.

