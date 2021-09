De Tsjechische Volkswagen-dochter Skoda mist door het wereldwijde tekort aan halfgeleiders dit jaar de productie van 100.000 wagens. Dat zegt topman Thomas Schäfer in de Duitse krant Augsburger Allgemeinen.

Het chiptekort doet Skoda erg pijn, klinkt het, zeker gezien de hoge vraag naar het merk. De Skoda-topman hoopt dat het tekort de komende weken wat afneemt, nu er in Maleisië opnieuw meer productie van chips is. Hij gaat er vanuit dat het chiptekort ook volgend jaar nog zal aanhouden, maar in mindere mate dan dit jaar.

