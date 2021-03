De berichtendienst Sky ECC ontkent dat het is gekraakt of gehackt door de gerechtelijke diensten in België en Nederland. Het bedrijf, dat wereldwijd cryptofoons levert, ontkent ook een criminele organisatie te zijn, zoals het federaal parket dinsdag had verklaard.

Volgens Sky ECC hebben distributeurs in Nederland en België melding gemaakt van een 'valse phishing-applicatie die ten onrechte werd voorgesteld als Sky ECC'. Die app zou op telefoons zijn gezet, die vervolgens via 'ongeautoriseerde kanalen' werden verkocht, zo staat in de mededeling. Sky ECC kondigt meteen ook juridische stappen wegens de verspreiding van de valse app aan.

Daarnaast spreekt de berichtendienst ook tegen dat het een populair platform voor criminelen is. 'Sky ECC heeft een zerotolerancebeleid en verbiedt alle criminele activiteiten op al haar platformen', meldt de onderneming in de verklaring. 'Accounts die worden gebruikt voor criminele activiteiten, worden onmiddellijk gedeactiveerd.' Het bedrijf zegt in een verklaring ook dat het niet is benaderd door de autoriteiten.

In een persconferentie na het grootschalige drugsonderzoek had het federaal parket meegedeeld dat het SKY ECC beschouwt als een criminele organisatie. SKY ECC is een bedrijf dat opereert vanuit Canada en de VS en dat zogenaamde cryptofoons levert. Op die toestellen zijn alle applicaties geblokkeerd behalve die van SKY ECC zelf, en via die applicatie kunnen enkel gecrypteerde berichten, geschreven of ingesproken, en foto's verzonden en ontvangen worden, en dat alleen naar en van een andere gebruiker van een SKY ECC-telefoon.

Het federaal parket had dinsdag verklaard dat het ongeveer 1 miljard gecrypteerde berichten had onderschept, waarvan al bijna de helft ontcijferd werd. 'Die geven een duidelijker en diepgaander beeld van de werking van criminele organisaties, hun mondiaal karakter, grenzeloze financiële middelen, gewetenloosheid en agressiviteit', klonk het.

