Zowel in België als Nederland heeft Skype zich intussen geregistreerd als telecomoperator. Daarmee lijkt Microsoft zich neer te leggen bij een Europees arrest.

De zaak gaat over SkypeOut, Skype's dienst om gewone telefoonnummers te bellen. De Belgische telecomregulator BIPT is altijd van oordeel geweest dat het bedrijf zich om die reden moest registreren als telecomoperator, en daarbij ook dezelfde plichten en regels moet naleven als de klassieke spelers.

Skype was steeds van oordeel dat het louter een internetdienst was en zich niet aan die regels moest houden. Dat leidde in 2016 tot een boete van 223.000 euro, waarna de zaak naar het Europees Hof ging. Ook die gaf het BIPT in juni van dit jaar gelijk.

Intussen lijkt Skype zich in regel te stellen. De Nederlandse marktautoriteit ACM laat weten dat SkypeOut bij hen is geregistreerd als telecomoperator. Navraag van Data News bij het BIPT leert dat de dienst intussen ook bij hen is aangemeld als operator. De telecomspeler stuurde het BIPT hiervoor op 15 juli een kennisgeving. Vermoedelijk doet Skype momenteel hetzelfde in andere EU-lidstaten.

De registratie van SkypeOut als reguliere telecomdienst maakt dat de dienst zich moet houden aan een aantal Belgische en Europese telecomregels. Dat gaat onder meer rond wetten rond netwerkveiligheid, toegang bieden tot het Europees noodnummer 112 en samenwerken met de Ombudsdienst Telecom.

Een gevoeliger punt is dat Skype daarmee ook moet meewerken met politiediensten als er een telefoontap wordt gevraagd. Al zal dat in praktijk vermoedelijk enkel van toepassing zijn voor SkypeOut-gesprekken en niet voor VoIP-gesprekken tussen Skype-gebruikers omdat het Europese arrest op dat laatste niet van toepassing is.