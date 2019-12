Google maakt zijn real-time vertaalfunctie beschikbaar voor alle smartphones. Via Google Assistent kan je je telefoon voortaan laten fungeren als tolk.

Een toestel dat onmiddellijk een vreemde taal in gesproken woorden omzet naar de moedertaal: menig sciencefictionliefhebber fantaseert er al lang over. Stilaan wordt zo'n 'Babelvis' - de universele vertaler waarmee de personages uit The Hitchhiker's Guide to the Galaxy met elkaar kunnen communiceren - ook realiteit.

Wanneer je nu 'hé Google, wees mijn tolk' tegen je smartphone zegt, gevolgd door een mededeling voor je Duitse ober of Thaise taxichauffeur, vertaalt Google Assistent luidop in één van de 44 talen die ze machtig is. Het systeem kiest automatisch de taal op basis van je locatie, al kan je ze ook handmatig instellen of door pakweg 'vertaal nu naar het Russisch' te bevelen. Omgekeerd kan je ook je microfoon naar je gesprekspartner richten, waarna Google Assistent onmiddellijk de Nederlandse vertaling uitspreekt.

De toepassing komt niet uit de lucht vallen. Google demonstreerde ze twee jaar geleden al met de Google Pixel Buds, oordopjes die enkel konden vertalen als ze in verbinding stonden met de Google Pixel smartphone. Nadien werd de vertaalfunctie beschikbaar op slimme luidsprekers zoals de Google Home. Nu ze ook wordt uitgerold voor de Google Assistent op Android en iOS, kan elke aardbewoner met een smartphone er gebruik van maken.

In tegenstelling tot de Google Translate-app, die ook offline te gebruiken is, heb je voor de automatische vertaalfunctie van Google Assistent wel steeds een verbinding met het internet nodig. Alle vertalingen worden omgezet in tekst en via de cloud naar het bedrijf verzonden. Google werkt ook aan een rechtstreekse vertaler op basis van geluid, waarbij de traditionele stappen (spraak naar tekst, tekst vertalen en tekst naar spraak) worden overgeslagen. Die technologie zit echter nog in een onderzoeksfase en wordt niet gebruikt door de Google Assistent.