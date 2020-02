Essential, het bedrijf van Android-medeoprichter Andy Rubin, houdt ermee op. Het bedrijf maakte eigenwijze smartphones, maar stopt nu nog voor het tweede toestel klaar is.

Essential werd opgericht in 2015 en bracht in 2017 haar eerste smartphone op de markt. Vorig jaar toonde het ook foto's van een nieuw, zeer smal, toestel dat de naam Project Gem meekreeg. Daarnaast bracht het bedrijf ook een home speaker en enkele accessoires op de markt.

Maar het verhaal van Essential loopt nu af. "We hebben Gem zo ver als mogelijk gebracht en met spijt in het hart is er geen duidelijk pad om het aan klanten te leveren. Gezien dit feit nemen we de moeilijke beslissing om onze operaties te stoppen en Essential te sluiten." Aldus het bedrijf in een verklaring.

De Essential Phone is ook in Europa gelanceerd, maar raakte amper verkocht. Door de stopzetting zal de telefoon geen securityupdates meer krijgen. Wel zegt het bedrijf dat het de code van haar telefoon op Github zal delen. De Essential phone wordt dus wel makkelijker aan te passen voor hackers. Newton mail, een cross-platform emailapp van het bedrijf, stopt op 30 april.

Essential kreeg aanvankelijk veel positieve aandacht omdat het bedrijf werd opgericht door Andy Rubin, de man die Android bedacht en tot 2013 het besturingssysteem leidde. In 2014 verliet hij het bedrijf om een incubator voor startups te beginnen. In de loop van 2018 raakte echter bekend dat Rubin gedwongen moest vertrokken na seksueel wangedrag, maar wel met een zeer riante vergoeding van 90 miljoen dollar.

