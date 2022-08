Berichtendienst Snapchat, dat al een tijd geen winst maakt, zou van plan zijn in de komende dagen zo'n 20% van zijn personeel te ontslaan. Het komt daarbij in een lang lijstje techbedrijven die zwaar in de personeelskosten snijden.

Het bedrijf zou al enkele weken aan de plannen werken, schrijft techsite The Verge. De ontslagen zouden vooral vallen in departementen waarin mini-apps en games voor Snapchat worden gemaakt, en in het hardware-departement, verantwoordelijk voor onder meer de Spectacles AR-bril.

Snap stelt meer dan 6.400 mensen tewerk, een vijfde daarvan zou dus overeen komen met het ontslag van meer dan duizend werknemers. De ontslagronde, als hij er effectief komt, zou geen grote verrassing zijn. Zoals veel techbedrijven haalde Snap veel volk binnen tijdens de pandemie om aan een verhoogde vraag te voldoen. Het voorbije jaar zijn de inkomsten echter gedaald en zakte het aandeel van Snap met 80% in waarde. Een van de redenen daarvan, zo zegt CEO Evan Spiegel, ligt bij strengere privacyregels in iOS. Die maken het moeilijker om te adverteren aan iPhone-gebruikers, iets wat ook concurrent Meta parten speelt.

Ontslagrondes

De inflatie en een daling van gebruik aan het einde van twee jaar lockdowns nopen een hele resem techbedrijven ertoe werknemers aan de deur te zetten. In de voorbije maanden kondigden Oracle, Microsoft, Meta en Tesla ontslagen aan, maar ook Netflix, Shopify, SoundCloud en meer sneden in hun personeelsbestand.

Het bedrijf zou al enkele weken aan de plannen werken, schrijft techsite The Verge. De ontslagen zouden vooral vallen in departementen waarin mini-apps en games voor Snapchat worden gemaakt, en in het hardware-departement, verantwoordelijk voor onder meer de Spectacles AR-bril. Snap stelt meer dan 6.400 mensen tewerk, een vijfde daarvan zou dus overeen komen met het ontslag van meer dan duizend werknemers. De ontslagronde, als hij er effectief komt, zou geen grote verrassing zijn. Zoals veel techbedrijven haalde Snap veel volk binnen tijdens de pandemie om aan een verhoogde vraag te voldoen. Het voorbije jaar zijn de inkomsten echter gedaald en zakte het aandeel van Snap met 80% in waarde. Een van de redenen daarvan, zo zegt CEO Evan Spiegel, ligt bij strengere privacyregels in iOS. Die maken het moeilijker om te adverteren aan iPhone-gebruikers, iets wat ook concurrent Meta parten speelt.De inflatie en een daling van gebruik aan het einde van twee jaar lockdowns nopen een hele resem techbedrijven ertoe werknemers aan de deur te zetten. In de voorbije maanden kondigden Oracle, Microsoft, Meta en Tesla ontslagen aan, maar ook Netflix, Shopify, SoundCloud en meer sneden in hun personeelsbestand.