Snapchat introduceert binnenkort een TikTok-achtige functionaliteit onder de naam Spotlight. Gebruikers kunnen daar korte video's uploaden. Bijzonder is dat het bedrijf elke dag een miljoen dollar (zo'n 845 duizend euro) verdeelt onder de makers van de populairste video's.

Gebruikers kunnen hun reguliere video-snaps naar Spotlight sturen. De beelden die in Spotlight worden getoond, zijn volgens het bedrijf gemodereerd. Er kunnen ook geen openbare reacties achtergelaten worden. Alleen verticale video's met geluid en een lengte van maximaal één minuut kunnen in Spotlight verschijnen.

Pas later in België

Spotlight komt in eerste instantie alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland en Frankrijk. Meer landen moeten volgen.

Eerder kwam ook Instagram met een TikTok-kloon onder de naam Reels. Instagram kopieerde vier jaar geleden al de Stories-functionaliteit van Snapchat, waarbij foto's en video's na 24 uur weer verdwijnen. Twitter nam op zijn beurt vorige week een vergelijkbare stap door Fleets te introduceren, met berichten die eveneens na een etmaal verdwijnen.

