Gab, een anti-censuurnetwerk dat vooral geliefd lijkt bij uiterst rechtse mensen, is gehackt. De daders vragen een half miljoen dollar losgeld.

Bij de hack zou een grote hoeveelheid data, waaronder wachtwoorden en private berichten, zijn buitgemaakt. De daders vragen een losgeld van een half miljoen dollar (omgerekend 415.000 euro) in bitcoin. Dat heeft Gab zelf bekendgemaakt.

De gegevens in kwestie werden ook al bemachtigd door een organisatie genaamd DDoSecrets. Het gaat om 70GB waarin volgens de groep onder meer publieke en private postjes zouden zitten, maar ook profielen, gehashte wachtwoorden en privéberichten tussen gebruikers. De groep stelt voor ze te delen met onderzoekers en journalisten in het kader van transparantie.

'Demon hackers'

Andrew Torba, CEO van Gab, heeft ondertussen een bericht de wereld ingestuurd over de hack. 'Het hele bedrijf is aan het onderzoeken wat er is gebeurd en werkt eraan om het probleem op te sporen en op te lappen', aldus Torba, die de hackers in het bericht ook als 'demonen' en een reeks andere scheldwoorden aanduidt. Gab werkt samen met de politie om de aanval op te lossen. Het bedrijf zegt dat het weigert losgeld te betalen.

Gab werd opgestart als een alternatief voor Facebook met minder regels over wat je al dan niet mag zeggen. Het is vooral in Amerika populair bij rechtse figuren. Bij de gehackte accounts is, nog volgens Torba, ook die van voormalig president Trump. Het gaat al om het tweede netwerk van dit soort dat met zware datalekken te maken krijgt. Parler, een andere rechtse Twitter-kloon, zag zijn data geschraapt begin januari. Dat netwerk verloor toen ook tijdelijk zijn hosting omdat het zou zijn gebruikt in de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari van dit jaar.

