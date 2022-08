Meta zegt een plan te hebben om desinformatie tegen te houden tijdens de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen, de zogeheten midterms, op 8 november dit najaar. Ook die andere sociale mediagiganten, TikTok en Twitter, komen met nieuwe maatregelen.

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, gaat zijn beveiliging uitbreiden met nieuwe functies tegen desinformatie. Dat zegt het bedrijf in een blogpost. Meta, dat eerder deze week nog bleek advertenties met politieke desinformatie in het buitenland toe te laten, wil in eigen land liever niet nog eens van inmenging beschuldigd worden en zegt dus met extra maatregelen te komen.

Het huidige plan bouwt alvast verder op de maatregelen die het bedrijf nam bij de presidentsverkiezingen van 2020. De techgigant gaat onder meer desinformatie over de data van de verkiezingen weghalen, over de locatie van stemkantoren, wie er mag stemmen en stemresultaten. Ook postjes die oproepen tot geweld zullen worden verwijderd. Politieke advertenties die mensen proberen op te roepen niet te gaan stemmen, of die de legitimiteit van de verkiezing in twijfel trekken, mogen ook niet.

Daarbij moet wel gezegd dat desinformatie in politieke advertenties an sich nog wel mag: Facebook heeft altijd gezegd dat het die ads niet gaat factchecken. Alleen erg specifieke valse informatie mag dus niet. Meta zegt verder dat het tijdens de verkiezingen berichten hoger zal plaatsen die van officiële bronnen komen en geverifieerde informatie bevatten. Burgers krijgen ook informatie over waar en hoe ze kunnen stemmen.

De aankondiging is voor Meta vooral een manier om zijn eigen reputatie wat op te krikken. Facebook kreeg in 2016 bijzonder veel kritiek om de bakken desinformatie die er in aanloop van de verkiezing van president Trump op zijn netwerken werd verspreid. Sindsdien kondigt het bedrijf maatregelen aan bij elke verkiezing in eigen land. Het bedrijf zegt in het eerste kwartaal van 2022 onder meer 270 rechts-extremistische organisaties te hebben verbannen, en 2,5 miljoen haatstukken.

TikTok en Twitter

Meta is overigens niet het enige sociale medium dat zich opmaakt voor wat wel eens een zware verkiezingsstrijd kan worden, propagandagewijs. Ook TikTok heeft aangekondigd dat het waakzamer zal zijn op politieke content in de komende maanden. Politieke advertenties worden sinds oktober 2019 helemaal geweerd op het platform, maar toch slaagden sommige adverteerders erin om dit verbod te omzeilen door betaalde influencers in te zetten tijdens de verkiezingen van 2020. De app wil dit nu tegengaan en zal alle content verwijderen van gebruikers die worden betaald door politieke spelers. Daarnaast zullen algoritmes en TikTok-medewerkers erop toezien dat de inhoud die onbetaalde gebruikers posten geen misinformatie of haatberichten bevatten en niet aanzetten tot gewelddadig extremisme.

Twitter gaat ondertussen valse informatie over de verkiezingen labelen, zoals het dat ook doet met bijvoorbeeld tweets over vaccins of het klimaat. Ook zegt het platform aanpassingen te doen aan zijn algortime om de verspreiding van tweets met desinformatie in te perken.

