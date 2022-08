Ondanks beloftes, jarenlange ervaring en maatregelen blijft het kinderspel om vanuit het buitenland advertenties met foute informatie over verkiezingen op Facebook te plaatsen.

De NGO Global Witness slaagt er opnieuw in om Meta voor schut te zetten. Het plaatste probleemloos advertenties in Brazilië waarin het feitelijk onjuiste informatie staat rond de nakende verkiezingen. Ook advertenties die het verkiezingsproces in vraag stelden werden gewoon geaccepteerd.

Global Witness is niet aan haar proefstuk toe. Eerder toonde het al aan dat het in Myanmar, Ethiopië en Kenia eenvoudig is om advertenties met illegale inhoud (voor ads in Kenia werd er onder meer opgeroepen tot verkrachting) te plaatsen. Het voornaamste verschil nu is dat Brazilië, gezien haar omvang en politieke situatie, door Facebook zelf als een prioriteit wordt gezien als het aankomt op het monitoren en bestrijden van pogingen om verkiezingen te ondermijnen of beïnvloeden.

Foute informatie en ondermijning

In haar experiment stuurde de organisatie tien advertenties naar Facebook. Vijf met valse informatie, zoals een verkeerde verkiezingsdatum, of foute informatie over hoe je kon stemmen (bijvoorbeeld per brief). Vijf anderen trokken het verkiezingsproces zelf in vraag. Sommige van de advertenties waren varianten op bestaande oude advertenties die door het Braziliaanse hooggerechtshof zelf vorig jaar nog zijn aangehaald als voorbeeld van desinformatie.

Alle tien werden ze door Facebook goedgekeurd. Eén advertentie werd aanvankelijk geweigerd, maar werd vervolgens zes dagen later alsnog goedgekeurd. Zonder dat Global Witness zelf actie ondernam of bezwaar aantekende.

'Onze bevindingen herinneren er aan hoe makkelijk het is voor slechte spelers om maatregelen te omzeilen. Gezien het belang van de Braziliaanse verkiezingen, faalt Facebook in haar pogingen om Brazilianen voldoende te beschermen tegen deze desinformatienachtmerrie.' Aldus de NGO in een persbericht.

Vanuit het buitenland, ongeverifieerd

Hoewel het om een kleinschalige test gaat, zijn er wel meerdere zaken die aangaven dat het om mogelijke buitenlandse verkiezingsmanipulatie ging. Zo werden alle ads geplaatst door een account die niet door Meta werd geverifiëerd voor politieke advertenties. Dat systeem is dus vlot omzeilbaar.

Ook de locatie had een rode vlag moeten zijn want geen van de advertenties werd vanuit Brazilië opgezet, zelfs niet met een VPN die kon suggereren dat dat wel zo zou zijn. De organisatie werkte vanuit Londen en Nairobi. Ook de 'betaald door' disclaimer was niet nodig.

Facebook herhaalt

De vaststellingen zijn op zich niet nieuw. Maar het toont wel aan dat Facebook nog altijd te weinig doet om desinformatie en manipulatie op haar platform te bestrijden. Ook al zegt het steevast dat het dat wel doet. Tegenover Global Witness zegt het bedrijf dat het geen commentaar kan geven omdat het het volledig rapport niet kon inkijken.

Maar het zegt dat het sterk focust op de verkiezingen van 2 oktober in Brazilië, met tools om betrouwbare informatie te promoten, en een directe lijn met justitie om schadelijke inhoud te bekijken. Daarnaast herhaalt het nogmaals dat het duizenden posts van Facebook en Instagram heeft geschrapt toen ze de regels overtraden.

Dat klinkt beloftevol, maar het is quasi dezelfde reactie als enkele weken geleden toen Global Witness een soortgelijke test deed in Kenia. Facebook herhaalt regelmatig dat het zeer veel inspanningen doet om desinformatie tegen te gaan, maar intussen werd al meermaals aangetoond dat dat niet het geval is.

De NGO Global Witness slaagt er opnieuw in om Meta voor schut te zetten. Het plaatste probleemloos advertenties in Brazilië waarin het feitelijk onjuiste informatie staat rond de nakende verkiezingen. Ook advertenties die het verkiezingsproces in vraag stelden werden gewoon geaccepteerd.Global Witness is niet aan haar proefstuk toe. Eerder toonde het al aan dat het in Myanmar, Ethiopië en Kenia eenvoudig is om advertenties met illegale inhoud (voor ads in Kenia werd er onder meer opgeroepen tot verkrachting) te plaatsen. Het voornaamste verschil nu is dat Brazilië, gezien haar omvang en politieke situatie, door Facebook zelf als een prioriteit wordt gezien als het aankomt op het monitoren en bestrijden van pogingen om verkiezingen te ondermijnen of beïnvloeden.In haar experiment stuurde de organisatie tien advertenties naar Facebook. Vijf met valse informatie, zoals een verkeerde verkiezingsdatum, of foute informatie over hoe je kon stemmen (bijvoorbeeld per brief). Vijf anderen trokken het verkiezingsproces zelf in vraag. Sommige van de advertenties waren varianten op bestaande oude advertenties die door het Braziliaanse hooggerechtshof zelf vorig jaar nog zijn aangehaald als voorbeeld van desinformatie. Alle tien werden ze door Facebook goedgekeurd. Eén advertentie werd aanvankelijk geweigerd, maar werd vervolgens zes dagen later alsnog goedgekeurd. Zonder dat Global Witness zelf actie ondernam of bezwaar aantekende.'Onze bevindingen herinneren er aan hoe makkelijk het is voor slechte spelers om maatregelen te omzeilen. Gezien het belang van de Braziliaanse verkiezingen, faalt Facebook in haar pogingen om Brazilianen voldoende te beschermen tegen deze desinformatienachtmerrie.' Aldus de NGO in een persbericht.Hoewel het om een kleinschalige test gaat, zijn er wel meerdere zaken die aangaven dat het om mogelijke buitenlandse verkiezingsmanipulatie ging. Zo werden alle ads geplaatst door een account die niet door Meta werd geverifiëerd voor politieke advertenties. Dat systeem is dus vlot omzeilbaar. Ook de locatie had een rode vlag moeten zijn want geen van de advertenties werd vanuit Brazilië opgezet, zelfs niet met een VPN die kon suggereren dat dat wel zo zou zijn. De organisatie werkte vanuit Londen en Nairobi. Ook de 'betaald door' disclaimer was niet nodig.De vaststellingen zijn op zich niet nieuw. Maar het toont wel aan dat Facebook nog altijd te weinig doet om desinformatie en manipulatie op haar platform te bestrijden. Ook al zegt het steevast dat het dat wel doet. Tegenover Global Witness zegt het bedrijf dat het geen commentaar kan geven omdat het het volledig rapport niet kon inkijken.Maar het zegt dat het sterk focust op de verkiezingen van 2 oktober in Brazilië, met tools om betrouwbare informatie te promoten, en een directe lijn met justitie om schadelijke inhoud te bekijken. Daarnaast herhaalt het nogmaals dat het duizenden posts van Facebook en Instagram heeft geschrapt toen ze de regels overtraden.Dat klinkt beloftevol, maar het is quasi dezelfde reactie als enkele weken geleden toen Global Witness een soortgelijke test deed in Kenia. Facebook herhaalt regelmatig dat het zeer veel inspanningen doet om desinformatie tegen te gaan, maar intussen werd al meermaals aangetoond dat dat niet het geval is.