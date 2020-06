Maandag hebben zowel YouTube, Reddit als Twitch een reeks kanalen gesloten in een poging om haatdragende boodschappen en racisme in te dijken. De platformen reageren daarmee op een vraag naar strengere regels.

YouTube doet een reeks extreemrechtse en racistische kanalen in de ban. Het platform heeft zes bekende kanalen gesloten, waaronder dat van de Amerikaanse blanke nationalist Richard Spencer, Stefan Molyneux en voormalig Ku Klux Klan leider David Duke. Volgens YouTube overtraden de kanalen in kwestie meermaals de regels door te stellen dat bepaalde groepen mensen inferieur zijn aan anderen.

Op hetzelfde moment heeft het live-streamingplatform Twitch besloten dat het tijdelijk niets meer wil publiceren van Trump. De dienst deed diens account op slot wegens hatelijk gedrag. De aanstootgevende inhoud van eerdere Trump-filmpjes is nu verwijderd. Onder meer een bijdrage waarin Trump zegt dat Mexico verkrachters naar de VS stuurt, is van het platform gehaald.

En dan is er nog Reddit. Het uiterst populaire internetforum doet ongeveer 2.000 gemeenschappen in de ban na aanscherping van de huisregels. De nieuwswebsite wil vooral uitingen van haat (hate speech) voorkomen. Meerdere Redditgroepen (zogenoemde subreddits) gingen de afgelopen weken al tijdelijk op zwart door de protesten tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten. Activisten verweten Reddit te laks op te treden tegen racistische uitingen en inhoud. Bij de verwijderde groepen is ook het ondertussen redelijk beruchte r/The_Donald, een groep met aanhangers van de Amerikaanse president Trump, en een en een linkse gemeenschap genaamd r/ChapoTrapHouse. De meerderheid van de andere aangepakte gemeenschappen werd niet meer gebruikt.

Amerikaanse media spreken over een opmerkelijke ommezwaai bij Reddit, waar vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat. Ooit stond het forum gebruikers onder meer toe gestolen naaktfoto's zonder problemen te verspreiden, maar het huidige klimaat lijkt veranderd. Onder meer op aansturen van de Black Lives Matter beweging, die in de VS al weken demonstraties organiseert tegen racisme en politiegeweld, is de vraag naar strengere regels op sociale media gegroeid. Een honderdtal bedrijven heeft zich bijvoorbeeld al aangesloten bij een boycot van dat andere sociale mediaplatform, Facebook. Ze eisen dat het netwerk meer doet tegen haatdragende boodschappen.

