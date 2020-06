Reddit heeft een zwarte bestuurder gevonden om medeoprichter Alexis Ohanian op te volgen. Die wilde zelf graag vervangen worden door een zwarte kandidaat. Het socialmediabedrijf meldt dat de post naar Michael Seibel gaat, een investeerder en ondernemer in start-ups.

De dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld heeft ook het debat over diversiteit in de bestuurskamers van Amerikaanse bedrijven weer doen oplaaien. Ohanian koos er bewust voor om te vertrekken bij Reddit en zich te laten vervangen door een zwarte bestuurder. De internetondernemer liet onlangs op meerdere manieren van zich horen. Zo heeft hij een miljoen dollar toegezegd aan een campagne die jongeren op hun rechten wijst.

In een tweet meldde Ohanian zijn rendement op aandelen Reddit te zullen gebruiken om de zwarte gemeenschap te dienen. Het gaat volgens hem dan voornamelijk om het beteugelen van de rassenhaat.

