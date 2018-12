SoftBank beleeft woelig beursdebuut

Het aandeel SoftBank Corp ging voor 1.500 yen naar de beurs en zakte op de eerste handelsdag tot 1.300 yen. Met de beursgang haalt het concern in totaal omgerekend 23,5 miljard dollar op. Het is daarmee, zoals eerder verwacht, de grootste beursintroductie in Japan ooit.

Bij mogelijke factoren voor de daling wordt gekeken naar een netwerkpanne eerder deze maand (die voornamelijk aan een probleem bij Ericsson te danken was), de stevige schulden van moederbedrijf SoftBank Group (dat 160 miljard dollar in het rood staat) en het algemeen woelige economische klimaat.

SoftBank Corp is het aandeel van de mobiele telefonietak van Japanse tech- en telecomreus SoftBank. Die ontpopte zich de voorbije jaren van een telecombedrijf tot een van de grootste techinvesteerders ter wereld en is onder meer het bedrijf achter de bekende Pepper robots.