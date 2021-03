De software die de uitnodigingen voor de coronavaccins regelt, staat niet op punt. Het systeem is niet gemaakt voor een grootschalige campagne.

Nu vaccins ook buiten de woonzorgcentra worden bedeeld is er heel wat te doen rond uitnodigingen die niet of pas zeer laat bij de ontvangers toekomen. Volgens De Morgen draait het systeem vierkant en heeft het bedrijf geen ervaring met grote projecten.

Dat heeft een paar verklaringen: Zo zou de software, Doclr, van Paronella, vooral bedoeld zijn voor reservaties van huisartsen in hun praktijk niet voor een nationale vaccinatiecampagne. Hoewel de software ook werd gebruikt voor de test- en triagecentra, waar er geen problemen leken te zijn.

Ook de databanken met contactgegevens van artsen en zorgverleners zouden fouten bevatten, waardoor zelfs bij een werkend systeem een uitnodiging de mist in gaat.

Maar De Morgen wijst ook naar de late toewijzing en beperkte omvang van Paronella, het bedrijf achter Doclr. Dat IT-bedrijf telt slechts drie mensen. Tegelijk werd de aanbesteding zeer laat toegekend. De krant wijst daarvoor naar Smals, dat de aanbesteding opstelde en gunde, maar dat pas om 20 januari deed, kort voor de campagne effectief moest beginnen en dus te weinig tijd om de software nog grondig aan te passen of te vereenvoudigen voor grootschalig gebruik.

Smals zelf reageert tegenover de krant dat er tien bedrijven zijn bevraagd voor een offerte, slechts drie deden dat ook en daaruit was Doclr de interessantste en meest geloofwaardige, aldus Smals. Het softwarebedrijf achter Doclr reageert niet tegenover de krant.

