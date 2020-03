Luidsprekerfabrikant Sonos, specialist in multiroom-audio, introduceert in juni een nieuw besturingssysteem en een bijbehorende app. Met Sonos S2, zoals het ecosysteem gaat heten, zal de gebruiker kunnen genieten van audio in een hogere kwaliteit en zijn muzieksysteem meer kunnen personaliseren. Oudere Sonos-producten zullen de update niet krijgen.

Over de nieuwe mogelijkheden van de S2-software heeft Sonos nog weinig details bekendgemaakt. Duidelijk is wel dat er meer audiobandbreedte beschikbaar komt, voor de weergave van muziek in Hi-Res Audio-kwaliteit. Volgens The Mac Observer komt er ook een functie die Room Groups heet en die het makkelijker moet maken om luidsprekers te groeperen. Het snufje zou bijvoorbeeld onthouden welke speakers of ruimtes je regelmatig samenvoegt, zodat je groepen niet telkens opnieuw moet aanmaken.

De toestellen die buiten de boot vallen, zijn intussen wel al tamelijk oud. Meer specifiek gaat het om de vroegere Zone Players, de Connect en Connect:Amp van de eerste generatie en de Play:5 van de eerste generatie. Ook de Sonos Bridge en CR200-afstandsbediening zijn niet compatibel met de S2-software. Deze hardware blijft wel nog gewoon bugfixes en veiligheidsupdates ontvangen, maar krijgt dus geen nieuwe functies meer.

Gebruikers zullen zelf kunnen kiezen of ze S2-update al dan niet doorvoeren. In een gemengd multiroom-systeem, met oudere en nieuwe Sonos-speakers, krijgen ook de recente luidsprekers namelijk geen nieuwe functies. In dat geval kan de huidige app gebruikt blijven worden, die overigens omgedoopt zal worden tot Sonos 1 Controller.

Een andere mogelijkheid is dat de gebruiker zijn Sonos-speakers opsplitst in twee gescheiden systemen. De compatibele luidsprekers kunnen dan bediend worden met de nieuwe S2-app, inclusief alle nieuwe functies, de oudere speakers laten zich bedienen via de Sonos 1 Controller.

