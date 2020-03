Sonos heeft de 'Recycle Mode', een instelling waarbij oudere luidsprekers onklaar werden gemaakt wanneer je ze wil inruilen, weer afgevoerd na felle kritiek.

Sonos, maker van slimme luidsprekers, had het inruilprogramma eind vorig jaar opgezet. Bij het zogeheten 'Trade Up' hardwareprogramma konden gebruikers een korting krijgen als ze oudere producten op een verantwoorde manier recycleren. In de praktijk bleek echter dat je toestellen, zodra je ze opgaf voor Trade Up, via een software-update onbruikbaar werden gemaakt. De toestellen konden dus niet meer worden doorverkocht of aan familieleden worden verpatst, nochtans ecologisch verantwoorde manieren om met oudere toestellen om te gaan.

Dat kwam Sonos op kritiek te staan, en het programma is nu weer afgevoerd volgens techsite The Verge. Klanten kunnen nog altijd een korting krijgen als ze een nieuwer toestel willen kopen om een ouder toestel, dat geen updates meer krijgt, te vervangen. Ze worden nu gevraagd om het oude model terug te zetten naar fabrieksinstellingen.

