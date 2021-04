Techreus Sony is deels teruggekomen op een eerdere beslissing om de online stores van een reeks oudere platformen stop te zetten. De winkels van PlayStation 3 en PlayStation Vita blijven bestaan.

'Het is duidelijk dat we een verkeerde beslissing hebben genomen', zo schrijft CEO en President van Sony's Interactive Entertainment divisie Jim Ryan in een blogpost. Drie weken geleden kondigde het bedrijf aan dat het zijn PSN-winkels voor enkele oudere platformen deze zomer zou sluiten. Dat zou onder meer betekenen dat gebruikers van PlayStation 3, PlayStation Vita en PlayStation Portable niet langer online games kunnen kopen.

Daar komt het bedrijf dus deels op terug. De online winkels voor PS3 en Vita blijven tot nader order open, de winkel voor PSP gaat wel op 2 juli dicht. Je zal voor die twee andere platformen dus nog even videogames kunnen kopen via de ingebouwde winkel in de console. De online winkel via de website blijft wel gesloten. Die werd vorige maand al uit de lucht gehaald.

Kritiek

In de blogpost lijkt het erop dat Sony stevige kritiek kreeg en die zowaar ter harte nam. 'De beslissing om aankopen voor PS3 en PS Vita stop te zetten kwam voort uit een aantal factoren, waaronder uitdagingen rond ondersteuning van oudere toestellen en de mogelijkheid om onze middelen te concentreren op de nieuwere platformen die een meerderheid van onze gamers gebruiken', schrijft Ryan. 'We zien nu dat velen van jullie erg gepassioneerd zijn en klassieke games willen blijven kopen op PS3 en PS Vita.'

De laatste PS3's werden in 2017 gebouwd, terwijl de laatste Vita's in 2019 van de band rolden, wat nu ook weer niet zo heel lang geleden is. Voor de Vita waren er bijvoorbeeld nog enkele games in productie, die door de sluiting van de winkel in gevaar kwamen. Het is op dit moment niet duidelijk hoe lang Sony de PSN-winkels voor die twee platformen nog open zal houden, maar voorlopig blijft alles hier dus nog even bij het oude. De PSP lijkt echter wel officieel afgeschreven. Het toestel werd zestien jaar geleden gelanceerd en Sony stopte zeven jaar geleden met de productie ervan.

