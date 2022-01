Op CES heeft Sony meer details bekendgemaakt over de PS VR2-headset, de opvolger voor de virtual reality headset die eerder voor PlayStation uitkwam.

Onder meer de naam van het toestel staat nu vast: het zal PlayStation VR2 heten. Het gaat om een add-on toestel waarvoor je een PlayStation 5 nodig hebt. Verder zegt Sony dat het een hogere resolutie zal krijgen dan zijn voorganger, met een hdr-schermpje tot 4.000 x 2.040 pixels. Ook nieuw is de oogtracking binnenin, waardoor je niet meer ergens in de kamer een camera moet zetten om je bewegingen te volgen. De PS VR2 bevat vier geïntegreerde camera's, aldus Sony, die gebruikt worden om je ogen en de controllers te volgen.

Die controllers krijgen de naam VR2 Sense mee, maar verder is er weinig nieuws over bekend. Sony zei eerder al dat de controllers adaptieve triggers en haptische feedback zouden bevatten, gelijkaardig aan die van de PlayStation 5, bijvoorbeeld. Wanneer het toestel uitkomt, en hoeveel het dan zal kosten, is nog niet bekend.

Naast hardwaredetails kondigt Sony wel al een eerste game aan voor de PS VR2. Het gaat om Horizon Call of the Mountain, een virtual realityspel in de Horizon-serie. Dat betekent vermoedelijk dat je terug in de huid van Aloy kruipt, terwijl ze met pijl en boog allerlei robots te lijf gaat.

