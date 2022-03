Sony Interactive Entertainment, de gamingtak van het Japanse concern, neemt spelontwikkelaar Haven Entertainment Studios over. Financiële details maakte Sony niet bekend.

Haven werd in maart vorig jaar opgericht door de Canadese spelontwikkelaar Jade Raymond. Zij stond bij de Franse gamingreus Ubisoft met name aan de wieg van de populaire spelreeks Assassin's Creed. Momenteel is een zestigtal werknemers bij Haven aan de slag.

Sony investeerde mee in de opstart van de nieuwe Canadese gamestudio en lijft die nu volledig in. Daarmee komt het aantal spelontwikkelaars dat het Japanse concern bezit op achttien. Voor de PlayStation, de spelconsole van Sony, werkt Haven momenteel aan zijn eerste project. Het gaat om een nieuwe online multiplayer voor de PS5 die zich afspeelt in een wereld die continu evolueert.

De gamingsector kent de voorbije maanden een grote consolidatiegolf. In januari kocht Sony al de ontwikkelaar Bungie, de voormalige Microsoft-studio achter de spellen Halo en Destiny, voor omgerekend meer dan 3 miljard euro.

Microsoft kondigde dan weer aan dat het speluitgever Activision Blizzard (met titels als Call of Duty, World of Warcraft, Diablo en Candy Crush) inlijft voor zowat 60 miljard euro. Eerder had uitgever Take-Two Interactive (onder meer Grand Theft Auto en de Red Dead-reeks) al bekendgemaakt dat het spelontwikkelaar Zynga (bekend van Farmville) wil overnemen voor zowat 10 miljard euro.

