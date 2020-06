Sony heeft tijdens een online evenement voor het eerst beelden laten zien van de PlayStation 5 die later dit jaar in twee versies zal uitkomen. Ook toonde het Japanse bedrijf een aantal accessoires voor zijn next-gen spelconsole plus flink wat voorproefjes van de eerste PS5-games.

Net als de eerder door Sony onthulde DualSense-controller voor de PlayStation 5 is de nieuwe console hoofdzakelijk in wit uitgevoerd. Het design is veel gestroomlijnder en futuristischer dan dat van de PS4, wat nog eens wordt onderstreept door het blauwe lichteffect dat vanuit de zwarte basis op de binnenkant van de witte behuizing schijnt (en dat ongetwijfeld ook kan worden uitgeschakeld, voor wie het liever wat minder bling-bling heeft). Net als de vorige generaties kan de PS5 zowel horizontaal als verticaal worden opgesteld.

Digital Edition

Er komen twee verschillende modellen van de PlayStation 5: een met een ingebouwde 4K Blu-rayspeler voor speelfilms en uiteraard games op schijfjes, en een Digital Edition waarbij de gebruiker alle content downloadt of streamt via het internet. Prijzen van de nieuwe consoles zijn nog niet bekendgemaakt, maar de Digital Edition zal ongetwijfeld een stukje goedkoper zijn.

Zo meteen meer...

Bekijk hieronder de volledige Future of Gaming Show waarin Sony de nieuwe titels voor de PS5 én - helemaal aan het einde - de console zelf voorstelt.

