De SRS-NB10 nekband-speaker die Sony aan het begin van de zomer introduceerde, was met z'n geïntegreerde microfoon vooral bedoeld voor (meer bewegingsvrijheid tijdens) virtuele meetings. Grote broer SRS-NS7 voegt daar letterlijk een paar dimensies aan toe: Dolby Atmos-geluid voor een wel zéér ruimtebesparende bioscoopervaring.

Om met het werk te beginnen: de SRS-NS7 beschikt nog steeds over de handsfree chat- en belfuncties van het eerdere model, dat overigens gewoon in de handel blijft. Zo ben je tijdens een online meeting niet meer aan de computer gekluisterd, maar kan je gerust een kop koffie halen zonder ook maar één woord te missen. De SRS-NS7 is voorzien van echo-onderdrukking, en biedt ook multi-point-verbinding, om twee apparaten tegelijkertijd te connecteren, zoals je smartphone en laptop. Meer over dat soort snufjes kon je al lezen in onze bespreking van de SRS-NB10. Hier gaan we het vooral hebben over de fun-factor van de nieuwkomer. De boog kan immers niet altijd gespannen staan.

Helikopter-effect

Wat de SRS-NS7 namelijk vooral bijzonder maakt, is de ondersteuning van virtuele Dolby Atmos. Dat is het soort geluid waarbij je, in een bioscoop, de helikopters écht boven je hoofd hoort vliegen (zie ook het kaderstuk bij dit artikel). Voor hetzelfde effect in de huiskamer had je tot voor kort hele dure apparatuur nodig. Soundbars met Dolby Atmos brachten daar de voorbije jaren verandering in, en hoewel Sony's nekband met 300 euro niet meteen goedkoper is, maakt hij de Dolby Atmos-ervaring in je woonst ontegenzeggelijk een pak compacter.

Kleine kanttekening wel: om van die Dolby Atmos-ervaring te kunnen genieten, is wel een Sony Bravia XR-televisie vereist. Een ander noodzakelijk kleinood is de draadloze WLA-NS7 zender, maar die levert de fabrikant keurig mee (al is het apparaatje ook los verkrijgbaar, voor andere hoofdtelefoons die nu en in de toekomst Atmos ondersteunen). Deze zender wordt met de tv verbonden via een optische- en USB-kabel. Vervolgens wordt de SRS-NS7 via Bluetooth verbonden.

Foto's van je oorschelpen

Voor een gepersonaliseerde ervaring kan de gebruiker de 360 Spatial Sound Personalizer gebruiken. Dat is een speciale app die via de camera van je smartphone foto's van de oorschelpen maakt om 'unieke hoorkarakteristieken af te leiden'. Sony past die technologie ook al een tijdje toe bij andere hoofdtelefoons van het merk, zoals de WF-1000XM4 in-ears met ruisonderdrukking.

Naast Dolby Atmos-content op een tv ondersteunt de SRS-NS7 ook 360 Reality Audio. De muziek klinkt 'zoals de artiest het bedoeld heeft' via de hoogst beschikbare resoluties, die onder meer worden aangeboden door streamingdiensten als Amazon Music HD, Deezer en TIDAL.

Autonomie en prijs

De SRS-NS7 biedt volgens Sony twaalf uur luisterplezier bij normaal gebruik en vijf uur op het maximumniveau. Wanneer de batterij onverhoopt leeg raakt, is een snelle laadbeurt van tien minuten voldoende om weer een uur verder te kunnen luisteren.

De richtprijs tot slot: de SRS-NB10 nekband-speaker verwisselt voor 300 euro van eigenaar. Dat is met inbegrip van de WLA-NS7 zender, die ook los verkrijgbaar is voor 59,99 euro.

Wat is en doet Dolby Atmos? De grote troef van een thuisbioscoopsysteem met Dolby Atmos is dat je als kijker volledig wordt ondergedompeld in de film en de actie. Dit in tegenstelling tot bij klassieke 5.1- of 7.1-opstellingen, die eigenlijk alleen maar een 'horizontale ring' van geluid vormen: de audio komt van links, rechts, voor en achter, via kanalen die door de sounddesigner van tevoren zijn vastgelegd (denk aan een blikseminslag of dichtslaande deur op de luidspreker achteraan links). Bij Dolby Atmos wordt er een 3D-ruimte gecreëerd, een zogeheten 'sound bubble', waarin elk geluid een specifieke plek kan krijgen - in de hoogte en de diepte. In een bioscoop worden daarvoor extra luidsprekers in het plafond gemonteerd. Met een soundbar als de Sonos Arc of nekband als deze Sony SRS-NS7 hoeft dat niet meer.

© Sony

