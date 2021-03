De nieuwe VR controllers krijgen enkele van de nieuwigheden die ook in de standaard controller van de console zitten, zoals adaptive triggers, haptische feedback en senoren.

De nieuwe VR controllers zien er opvallend uit, met een soort bol die rond je hand zit. Ze beschikken, net als de standaard controller voor de PS5, over zogeheten adaptive triggers. Dat is een systeem waarmee knoppen weerstand kunnen geven als ze worden ingedrukt, waardoor bijvoorbeeld het gevoel van het aanspannen van een boog kan worden nagebootst. Dit moet voor een meer intense spelervaring zorgen.

Naast adaptive triggers beschikt de controller ook over haptische feedback. Hierdoor kan de controller met behulp van trillingen sensaties nabootsen uit de virtuele omgeving, zoals het schudden van een glas vol kiezels of het rijden over een modderig zandpad. Ook kan de controller registreren waar de vingers op de controller rusten, waardoor tijdens het spelen meer natuurlijke gebaren gebruikt kunnen worden, beweert Sony.

Een 'tracking ring' moet er verder voor zorgen dat de headset weet waar je handen zijn. Dat laatste doet vermoeden dat de nieuwe headset met eigen sensoren werkt, en misschien niet langer met een camera of sensor die je op de tv moet zetten.

Hoe de nieuwe VR-headset van de PS5 eruit moet komen te zien is nog niet bekendgemaakt. De presentatie van de headset is voor na 2021 gepland, maar het bedrijf zou wel al klaar zijn om tests met gamestudio's uit te gaan voeren.

