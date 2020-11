Sopra Steria herstelt geleidelijk aan van de ransomware-aanval die het bedrijf, inclusief de Belgische afdeling, twee weken geleden trof. Het bedrijf zegt wel dat klanten geen schade hebben ondervonden.

De Franse IT-groep bevestigt intussen formeel dat het om de Ryuk ransomware ging en dat ze vermoedelijk enkele dagen voor de eerste detectie werd gelanceerd.

De aanval trof ook de Belgische vestiging. Daar worden vertraagde of opgeschorte projecten intussen weer aangevat. Wel zegt het bedrijf in een reactie aan Data News dat niet alle projecten en activiteiten werden getroffen. "De focus lag bij het beperken van de verspreiding van het virus en het beschermen van onze partners en klanten. Dat is met succes gelukt in België en bij de rest van de groep," klinkt het in een mededeling.

Sopra Steria benadrukt dat de aanval geen schade heeft veroorzaakt in de systemen van klanten, noch in België of daarbuiten. "De securitymaatregelen die we bij de start van de aanval implementeerden, samen met goed management, zorgden er voor dat we de verspreiding konden beperken."

De IT-groep zegt dat het nog enkele weken zal duren voor alles weer normaal zal verlopen en dat de totale impact nog niet gekend is. Of er betaald werd voor de ransomware is niet duidelijk, maar het bedrijf laat wel weten dat het verzekerd is voor dergelijke cyberrisico's.

De Franse IT-groep bevestigt intussen formeel dat het om de Ryuk ransomware ging en dat ze vermoedelijk enkele dagen voor de eerste detectie werd gelanceerd.De aanval trof ook de Belgische vestiging. Daar worden vertraagde of opgeschorte projecten intussen weer aangevat. Wel zegt het bedrijf in een reactie aan Data News dat niet alle projecten en activiteiten werden getroffen. "De focus lag bij het beperken van de verspreiding van het virus en het beschermen van onze partners en klanten. Dat is met succes gelukt in België en bij de rest van de groep," klinkt het in een mededeling.Sopra Steria benadrukt dat de aanval geen schade heeft veroorzaakt in de systemen van klanten, noch in België of daarbuiten. "De securitymaatregelen die we bij de start van de aanval implementeerden, samen met goed management, zorgden er voor dat we de verspreiding konden beperken."De IT-groep zegt dat het nog enkele weken zal duren voor alles weer normaal zal verlopen en dat de totale impact nog niet gekend is. Of er betaald werd voor de ransomware is niet duidelijk, maar het bedrijf laat wel weten dat het verzekerd is voor dergelijke cyberrisico's.