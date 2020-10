IT-dienstverlener Sopra Steria is momenteel het slachtoffer van een cyberaanval. Ook de Belgische tak van het bedrijf ondervindt momenteel problemen.

Sopra Steria levert IT-diensten aan onder meer banken, overheden en de energiesector. Het bedrijf maakt zelf bekend dat het op de avond van 20 oktober een cyberaanval opmerkte op haar IT-netwerk en dat het bedrijf hiervoor de nodige maatregelen neemt.

Verdere details geeft het bedrijf niet, behalve dat het bedrijf in contact staat met haar klanten en partners. Navraag van Data News leert dat ook de Belgische afdeling van het bedrijf momenteel problemen ondervindt met haar systemen.

Het Franse Sopra Steria is sinds 2014 het fusiebedrijf tussen Sopra en Steria en telt meer dan veertigduizend werknemers in 25 landen, goed voor een omzet van bijna 4,5 miljard euro. Internationaal zijn onder meer de banken HSBC en BNP Paribas klant, net zoals de Britse gezondheidsdienst NHS. In België maakt onder meer de FOD BOSA gebruik van haar diensten.

Volgens bronnen van het Franse LeMagIT gaat het om een aanval met de Ryuk ransomware die de Active Directory van het bedrijf kon treffen. De publicatie wijst ook op de ironie dat Sopra Steria een afdeling heeft die gespecialiseerd is in cybersecurity, maar nuanceert dat het voorval ook aantoont dat elk bedrijf slachtoffer kan worden. De afgelopen jaren is ransomware met een stevige opmars bezig. De coronacrisis en het massaal thuiswerken, soms zonder voldoende beveiliging, hebben het aantal succesvolle aanvalspogingen dit jaar nog meer doen stijgen.

