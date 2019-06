De keuze aan streamingdiensten wordt weer wat groter, nu ook SoundCloud een premium-abonnement gaat aanbieden in ons land. Het audioplatform pakt uit met een catalogus van 200 miljoen nummers voor 9,99 euro per maand. Of het bedrijf daarmee de concurrentie zal kunnen aangaan met Google, Apple of Spotify, is nog maar de vraag.

Soundcloud werd opgericht in 2007 als een soort 'YouTube voor audio': een platform voor muzikanten die hun muziek willen delen met anderen. Voor muziekliefhebbers was het de geliefde plaats om opkomende artiesten te ontdekken. Voortaan zullen zij dat enkel nog kunnen doen als ze bereid zijn om tussen de muziek af en toe ook een reclameblok te beluisteren.

Het bedrijf introduceert namelijk een nieuw advertentiemodel en een nieuwe betalende dienst in ons land. "SoundCloud Go+ omvat meer dan 200 miljoen originele tracks, dj-sets, remixes en ander materiaal van ruim 20 miljoen artiesten. Dit alles in een hoge geluidskwaliteit, advertentievrij en met de mogelijkheid om nummers offline te beluisteren voor 9,99 euro per maand", kondigt het bedrijf aan in een persbericht. Studenten betalen de helft van de prijs.

Met Go+ biedt SoundCloud nu ook gelicenseerde muziek aan. Daarin verschilt het van Soundcloud Go, waarbij je 5,99 euro per maand betaalt om enkel de muziek van onafhankelijke artiesten advertentievrij te beluisteren (en in minder hoge kwaliteit).

© SoundCloud

Het Zweeds-Duitse bedrijf heeft het steeds moeilijk gehad om een goed verdienmodel te vinden. Drie jaar geleden leek het liedje van SoundCloud uitgezongen, toen het bedrijf op de rand van de afgrond stond en er sprake was van een mogelijke overname door Spotify. In 2017 zorgden bezuinigingen en een kapitaalinjectie van bijna 170 miljoen dollar voor de redding. Met Kerry Trainor kwam een nieuwe CEO aan het hoofd. Hij kondigde toen aan dat SoundCloud niet langer de concurrentie zou opzoeken met grote jongens als Spotify en Apple Music.

Nu komt zijn bedrijf met een streamingdienst die dezelfde muziek aanbiedt van dezelfde grote platenlabels voor dezelfde prijs. SoundCloud probeert zich weliswaar te onderscheiden door dat aanbod aan te vullen met muziek van minder bekende artiesten, zodat gebruikers er ook nieuw talent kunnen ontdekken. Of dat zal volstaan om potten te breken in een verzadigde markt waarin alle spelers in de rode cijfers schrijven, is nog maar de vraag.

De voorbije jaren werden de twee betalende diensten Go en Go+ al uitgerold in negen andere landen (sinds 2016 in de Verenigde Staten en sinds 2017 in Nederland). Het bedrijf geeft geen cijfers vrij over het aantal betalende gebruikers, maar een groot succes lijken die streamingdiensten daar niet te zijn geworden. Anderzijds betekent de uitbreiding naar vijf nieuwe landen dat SoundCloud erin blijft geloven.