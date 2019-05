Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft met succes zestig satellieten in een lage baan om de aarde gebracht. Die moeten zorgen voor een snelle internetverbinding op aarde en op termijn ook in de ruimte.

Al enkele jaren spreekt topman Elon Muskover het zogenaamde Project Starlink. Daarmee wil SpaceX zo'n 12.000 satellieten de ruimte in sturen om de hele wereld voor een lage prijs van internettoegang te voorzien. Totale kosten zijn omgerekend bijna 2,7 miljard euro.

Musk denkt met de bouw van het netwerk een bedrijfsonderdeel te ontwikkelen dat de winstgevendheid van SpaceX kan verhogen. Het bedrijf heeft al toestemming om deze internetdienst in de Verenigde Staten op de markt te brengen.

De Falcon 9-raket, die vertrok vanaf lanceerbasis Cape Canaveral in de staat Florida, had naast vijf mini-satellieten nog 55 andere satellieten aan boord die elk ongeveer 225 kilogram wegen. Daarmee had deze raket de zwaarste lading van alle vluchten in de geschiedenis van het bedrijf.

SpaceX is overigens niet het enige bedrijf dat via satellieten een internetnetwerk wil uitbouwen met wereldwijde dekking. Ook de start-up OneWeb heeft al zes satellieten de ruimte ingestuurd en wil er daar iedere maand dertig aan toevoegen.